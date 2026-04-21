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Scandales: Lori Chavez-DeRemer, ministre de Trump, s'en va

Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer listens as President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Thursday, Oct. 16, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Lori Chavez-DeRemer était arrivée en poste en mars 2025.Keystone

Cette ministre de Trump s'en va après une série de scandales

La ministre américaine du Travail Lori Chavez-DeRemer quitte son poste. C'est la troisième femme à partir du gouvernement après Kristi Noem et Pam Bondi.
21.04.2026, 08:0621.04.2026, 08:06

Lori Chavez-DeRemer, ministre américaine du Travail, quitte le gouvernement de Donald Trump. Après une série de scandales qui ont émaillé ses 13 mois de mandat, son départ a été communiqué par la Maison Blanche.

«La ministre du Travail Lori Chavez-DeRemer va quitter le gouvernement pour prendre un poste dans le secteur privé», a annoncé sur X le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung.

White House communications director Steven Cheung talks to reporters after arriving with Vice President JD Vance on Air Force Two, Sunday, April 12, 2026, at Joint Base Andrews, Md., after returning f ...
Steven CheungKeystone

Arrivée en poste en mars 2025, elle devient la troisième femme à quitter le gouvernement de Donald Trump en six semaines, après les départs forcés de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et de celle de la Justice, Pam Bondi.

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«Elle a fait un boulot phénoménal en protégeant les travailleurs américains, en mettant en place des pratiques de travail justes, et en aidant les Américains à acquérir des compétences supplémentaires pour améliorer leurs vies», a ajouté Steven Cheung. Il a précisé que Keith Sonderling, l'actuel numéro deux de Chavez-DeRemer, assurerait l'intérim à la tête du ministère.

Relation «inappropriée» et alcool

Dans un message publié sur X lundi, Lori Chavez-DeRemer a remercié Donald Trump, estimant avoir eu «l'honneur et le privilège de servir dans cette administration historique» et affirmant qu'elle continuerait à «se battre pour les travailleurs américains» dans le secteur privé.

Cette ex-députée de l'Oregon de 58 ans était au moment de sa nomination réputée proche des syndicats, à rebours des positions des nombreux patrons qui composent le gouvernement du milliardaire républicain. Son mandat a été marqué par le limogeage et le départ contraint de milliers de fonctionnaires de son ministère, à l'instar de nombreux autres depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

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Une série de scandales récents ont cependant précipité son départ du gouvernement. Selon le New York Post, Lori Chavez-DeRemer fait notamment l'objet d'une enquête pour avoir eu une relation «inappropriée» avec un subordonné.

Elle est également accusée de consommer de l'alcool dans son bureau pendant les journées de travail, mais aussi de fraude pour avoir supposément inventé des déplacements officiels qui se seraient transformés en voyages d'agrément avec sa famille et ses amis.

Un climat de travail toxique

En janvier, la Maison Blanche avait estimé ces accusations «sans fondement» par la voix d'une porte-parole. Lori Chavez-DeRemer a également été visée par trois plaintes au sein du ministère, portées par des employées qui l'accusent d'avoir entretenu un climat de travail toxique, selon le New York Times.

En février, le quotidien new-yorkais avait également rapporté – en citant des sources proches du dossier et des documents de police – que l'époux de la ministre, Shawn DeRemer, avait été interdit d'entrée au ministère après avoir été accusé d'agression sexuelle par au moins deux employées. (jzs/ats)

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