Un avion de combat furtif multirôle monoplace américain Lockheed Martin F-35 Lightning II. Keystone

Les Etats-Unis ont dégainé leur «monstre absolu» pour effrayer l'Iran

Les Etats-Unis répondent aux attaques des Houthis yéménites contre les voies maritimes et Israël avec des super-armes. Mais le véritable message derrière ces bombardements est tout autre.

Michael Wrase, Limassol/Sana / ch media

Les Etats-Unis ont utilisé pour la première fois des bombardiers furtifs B-2 contre les rebelles yéménites houthis. Les avions auraient ciblé jeudi matin cinq dépôts d'armes souterrains des Houthis, groupe terroriste soutenus par l'Iran. C'est ce qu'a annoncé le ministre américain de la Défense Lloyd Austin à Washington, sans toutefois s'exprimer sur d'éventuelles frappes.

Les cibles de l'attaque étaient apparemment un grand réseau de tunnels que les Houthis ont construit à Saada, dans le nord du Yémen, ainsi que des bunkers non loin de la capitale Sana. Selon une analyse réalisée en avril par l'Institut international d'études stratégiques, les Houthis ont rénové des tunnels pour y stocker des missiles Scud originellement destinés au Yémen sous le règne du président Ali Abdullah Saleh.

Les bombes que les bombardiers furtifs américains B-2 ont larguées tôt jeudi matin sur ces dépôts d'armes souterrains sont considérées par les spécialistes comme un «monstre absolu»:

«La mère de toutes les bombes (Moab) pèse près de 14 tonnes»

A l'intérieur se trouve une ogive contenant deux tonnes et demie d'explosifs qui peuvent pulvériser du béton armé d'une épaisseur allant jusqu'à 50 mètres. Le «GBU-57» peut pénétrer jusqu'à 60 mètres de profondeur dans une roche de résistance moyenne avant de faire exploser un mélange spécial d'explosifs TNT et RDX et de poudre d'aluminium. Il s'agit de l'arme la plus puissante de l'arsenal américain en dessous du seuil nucléaire.

bombardiers furtifs B-2 largue une bombe GBU-57. Image: dr

L'attaque contre les bunkers des Houthis «a été une démonstration unique de la capacité des Etats-Unis à attaquer des installations que nos adversaires veulent garder hors de notre portée», a commenté le secrétaire américain à la Défense Austin à propos des bombes larguées dans le sud de la péninsule arabique.

«Peu importe à quelle profondeur elles ont été enfouies, durcies ou fixées»

Une bombe GBU-57 pénètre le sol. Image: dr

Les bombes ont été larguées par des bombardiers furtifs B-2 à capacité nucléaire, stationnés sur la base aérienne de Whiteman dans l'Etat américain du Missouri et dotés d'une portée de 12 000 kilomètres. Cet avion de combat, qui reste à la pointe de la technologie, a été utilisé pour la première fois lors de la guerre du Kosovo en 1999. Chaque exemplaire coûte environ un milliard de dollars.

Un message pour l'Iran

Il est donc clair que l'utilisation de ces bombes n'était pas uniquement dirigée contre les Houthis. Il s'agissait également d'un avertissement clair à l'Iran. Outre les Houthis, le régime des mollahs soutient d'autres groupes terroristes comme le Hamas ou le Hezbollah. Le message américain était que la «mère de toutes les bombes» pourrait être larguée sur les installations nucléaires souterraines de Fordo ou de Natanz si l'Iran devait poursuivre le conflit avec Israël.

Ces installations nucléaires iraniennes sont enfoncées dans des galeries de montagne de 30 mètres de profondeur. Contrairement aux Etats-Unis, les Israéliens ne disposent pas d'armes capables de réussir une telle attaque, raison pour laquelle le gouvernement Biden fait actuellement la démonstration de ses capacités offensives au Yémen.

Mais les Etats-Unis continuent de tout mettre en œuvre pour éviter un conflit majeur entre l'Iran et Israël. Pour cela, ils sont prêts à déployer au-dessus d'Israël le système de défense ultramoderne contre les missiles balistiques THAAD (Terminal High Altitude Area «Defense»).

En contrepartie de la mise à disposition des systèmes THAAD, les Israéliens auraient accepté de renoncer pour l'instant à attaquer les installations nucléaires et pétrolières iraniennes.