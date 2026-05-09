Un avion de ligne percute un piéton au décollage à Denver

C'est un avion de la compagnie Frontier qui a été victime de ce curieux accident. Keystone

Un avion de ligne a percuté et tué un individu qui se trouvait sur la piste au moment du décollage. Douze personnes ont été blessées lors de la manoeuvre d'évitement tentée par les pilotes.

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Une personne qui se trouvait sur la piste de l'aéroport de Denver, aux Etats-Unis, est décédée après avoir été percutée par un avion au moment de son décollage, ont annoncé les autorités aéroportuaires locales dans un message publié sur X.

Selon elles, la victime avait escaladé la clôture de l'aéroport avant d'être percutée deux minutes plus tard. Son identité n'est pas encore connue, mais il ne s'agissait pas d'un employé de l'aéroport. Les raisons qui l'ont poussée à agir de la sorte restent inconnues. La piste de décollage est temporairement fermée afin de permettre l'enquête.

Douze blessés à signaler

La collision a provoqué un bref incendie rapidement maîtrisé dans l'un des moteurs de l'avion. Douze blessés ont été signalés, probablement lors d'une manœuvre d'évitement effectuée par les pilotes. Cinq personnes ont dû être emmenées à l'hôpital. L'appareil de la compagnie Frontier transportait 224 passagers et sept membres d'équipage.

«Le vol Frontier 4345 a signalé avoir percuté un piéton lors du décollage», vers 23h19 (07h19, heure suisse), avait plus tôt indiqué l'aéroport dans un communiqué. L'un des pilotes a annoncé ainsi l'incident aux contrôleurs aériens, selon un enregistrement audio publié sur ATC.com:

«Nous nous arrêtons sur la piste, nous venons de heurter quelqu'un, nous avons un incendie dans un moteur... Il y avait une personne qui traversait la piste»

(btr/ats)