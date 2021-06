International

Des armes contre une dose de vaccin? Cet Etat américain a osé



Pour booster sa campagne vaccinale, la Virginie-Occidentale a décidé d'organiser une loterie hebdomadaire auxquelles seules les personnes vaccinées peuvent participer. Parmi les lots: une cagnotte d'un million, des bourses et...des fusils!

Certains Etats américains sont prêts à tout pour convaincre les plus réfractaires à la vaccination. Dernier exemple en date (et pas des moindres): la Virginie-Occidentale. Dans le cadre d'une loterie pour les personnes vaccinées, l'Etat met en jeu, notamment: un pick-up, un permis de chasse ou encore un fusil. Le but? Donner un coup d'accélérateur à la campagne d'immunisation qui stagne dans l'est des Etats-Unis, où seulement 41% de la population est entièrement vaccinée.

Relancer la campagne de vaccination

Ainsi, chaque semaine du 20 juin au 4 août, des lots sont mis à disposition pour les résidents qui ont reçu au moins une dose de vaccin, a annoncé mardi le gouverneur républicain Jim Justice.

Parmi les cadeaux à gagner, on retrouve:

Deux pick-up

Cinq permis de pêche

Chasse valables à vie

Dix fusils de chasse

25 séjours week-end dans les parcs naturels de l'Etat

Cagnotte d'un million

Il y aura également une cagnotte d'un million de dollars et, pour les 12-25 ans, deux bourses complètes de quatre ans dans une université de l'Etat, un lot précieux dans un pays où l'éducation supérieure coûte cher.

«Nous avons encore une part importante de notre Etat qui n'a pas choisi de se faire vacciner»

L'Etat avait déjà innové ces derniers mois en offrant aux 16-35 ans, une catégorie d'âge plus réticente à la vaccination, des bons d'épargne de 100 dollars ou des chèques-cadeaux du même montant, s'ils se faisaient vacciner.

Pratique courante

Lancées par l'Ohio, les loteries avec plusieurs millions de dollars à la clé se multiplient aux Etats-Unis pour relancer la campagne de vaccination contre le Covid-19, en baisse de régime depuis plusieurs semaines. D'autres Etats attirent également les réticents en offrant des bières, des pizzas ou des billets pour des événements sportifs, sans compter les initiatives privées.

Le président Joe Biden veut atteindre le seuil de 70% des adultes ayant reçu au moins une première dose d'ici au 4 juillet. Le cap des 50% a été franchi le 25 mai. (ats/hkr)

