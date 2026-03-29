Les funérailles d'une femme enceinte de huit mois, qui attendait des jumeaux et qui a été tuée lors d'une frappe aérienne sur la ville de Bazaliyeh, à l'est du Liban, le 28 mars 2026, selon le ministère libanais de la Santé. Nidal SOLH / AFP

Voici combien de gens sont morts à cause de la guerre au Moyen-Orient

Lancées le 28 février par les États-Unis et Israël, les frappes contre l'Iran ont embrasé la région, faisant des victimes dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Voici le décompte supposé.

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Depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran le 28 février, la guerre a gagné l'ensemble de la région et fait des victimes dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

En raison des restrictions imposées aux médias, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'ensemble des bilans ci-dessous.

Ces chiffres reposent sur les données communiquées par les gouvernements, les armées, les autorités sanitaires et les organisations de secours des Etats concernés.

Iran

Le gouvernement iranien n'a publié aucun bilan global ces derniers jours.

L'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a quant à elle recensé au 26 mars au moins 3 329 morts, dont 1 492 civils parmi lesquels au moins 221 enfants, 1 167 militaires et 670 personnes au statut non précisé.

Liban

Selon les chiffres du ministère libanais de la Santé diffusés samedi, 1 189 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes sur le Liban depuis le début des combats entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah le 2 mars.

Parmi les personnes tuées figurent 124 enfants, 979 hommes, 86 femmes, ainsi que cinq membres du personnel soignant et 46 secouristes selon la même source, qui a également recensé 3 427 blessés.

Parmi les civils, trois sont des journalistes tués samedi, dans le sud du pays, dont un correspondant vedette de la chaîne al-Manar du Hezbollah.

L'armée libanaise a fait savoir que sept de ses soldats avaient été tués. Le Hezbollah n'a pas donné d'informations sur ses pertes.

Israël

Les services de secours et les autorités ont fait état de 19 civils tués depuis le début de la guerre.

Quinze ont été tués lors de tirs de missiles iraniens: 14 Israéliens (dont quatre mineurs), une auxiliaire de vie philippine et un ressortissant thaïlandais.

Deux autres civils ont été tués dans le nord du pays à la suite de tirs de roquettes en provenance du Liban, où Israël combat le mouvement islamiste Hezbollah, allié de l'Iran.Un autre civil israélien a été tué près de la frontière avec le Liban, victime de tirs d'artillerie de l'armée israélienne, qui a fait état d'une «erreur»

Selon les secours, plus de 440 personnes ont été blessées depuis que l'Iran a commencé à tirer des missiles vers le territoire d'Israël en représailles aux frappes américano-israéliennes. L'armée israélienne a elle annoncé la mort au combat de quatre soldats dans le sud du Liban.

Territoires palestiniens

Quatre femmes ont été tuées par des éclats de projectile près de Hébron, en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les Etats du Golfe

Les autorités des pays du Golfe et le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) ont fait état de 38 morts dans cette région, dont 19 civils.

Les autres personnes tuées sont des militaires ou des membres des forces de sécurité et, parmi eux, sept sont américains.

Au Koweït, six morts : deux soldats koweïtiens, deux garde-frontières et deux civils, dont une enfant.

: deux soldats koweïtiens, deux garde-frontières et deux civils, dont une enfant. Aux Emirats arabes unis, dix morts : huit civils et deux militaires tués dans le crash d'un hélicoptère attribué à une défaillance technique.

: huit civils et deux militaires tués dans le crash d'un hélicoptère attribué à une défaillance technique. En Arabie saoudite, deux morts dans la population civile.

dans la population civile. A Bahreïn, deux morts , également des civils. Dans ce pays, le ministère émirati de la Défense a aussi annoncé qu'un "employé civil" marocain travaillant pour l'armée émiratie avait été tué dans une attaque de missile iranienne.

, également des civils. Dans ce pays, le ministère émirati de la Défense a aussi annoncé qu'un "employé civil" marocain travaillant pour l'armée émiratie avait été tué dans une attaque de missile iranienne. A Oman , le centre de sécurité maritime a annoncé la mort d' un marin en mer et de deux personnes au cours d'une attaque de drone sur une zone industrielle.

, le centre de sécurité maritime a annoncé au cours d'une attaque de drone sur une zone industrielle. Au Qatar, sept personnes, quatre militaires qataris et trois Turcs dont un militaire, ont été tués dans l'accident d'un hélicoptère de l'armée qatarie.

Irak

Au moins 99 personnes ont été tuées en Irak depuis le début du conflit, selon un comptage de l'AFP reposant sur les déclarations de groupes armés et de responsables.

Un soldat français est mort dans une attaque de drone dans la région d'Erbil (Kurdistan autonome, nord).

dans une attaque de drone dans la région d'Erbil (Kurdistan autonome, nord). Six militaires américains sont morts dans le crash d'un avion ravitailleur dans l'ouest du pays.

dans le crash d'un avion ravitailleur dans l'ouest du pays. Des groupes pro-iraniens en Irak ont déploré la mort de 67 de leurs membres dans des frappes aériennes qu'ils attribuent à Israël et aux Etats-Unis.

dans des frappes aériennes qu'ils attribuent à Israël et aux Etats-Unis. Six membres des Peshmergas , les forces armées du Kurdistan autonome, ont été tués dans une attaque attribuée à l'Iran par le ministère des Peshmergas.

, les forces armées du Kurdistan autonome, dans une attaque attribuée à l'Iran par le ministère des Peshmergas. Un officier a été tué dans une attaque de drone contre les services de renseignement à Bagdad.

dans une attaque de drone contre les services de renseignement à Bagdad. Des organisations rebelles kurdes ont annoncé la mort d'au moins cinq combattants kurdes iraniens dans des frappes attribuées à l'Iran contre leurs positions dans le nord.

iraniens dans des frappes attribuées à l'Iran contre leurs positions dans le nord. Des sources kurdes ont dit qu' un agent de sécurité avait été tué dans une attaque de drone contre l'aéroport d'Erbil.

dans une attaque de drone contre l'aéroport d'Erbil. Un civil a été tué par des éclats de roquette à la suite d'une frappe au sud-est de Bagdad.

par des éclats de roquette à la suite d'une frappe au sud-est de Bagdad. Quatre personnes ont été tuées à Bagdad par une frappe aérienne contre une maison abritant des conseillers iraniens.

à Bagdad par une frappe aérienne contre une maison abritant des conseillers iraniens. Mercredi, une frappe contre une base dans l'ouest de l'Irak a fait sept morts parmi les forces de sécurité, selon le ministère de la Défense.

Jordanie

Selon l'armée, 29 personnes ont été blessées dans différentes régions par la chute de débris de missiles et de drones iraniens.

Syrie

Selon les médias d'Etat syriens, huit personnes ont été blessées par des chutes de débris au cours d'échanges de tirs entre l'Iran et Israël.

Soldats américains

Outre la mort de sept militaires dans le Golfe et de six en Irak, l'armée américaine a recensé environ 300 blessés dans ses rangs, dont la plupart légèrement.

Dix restent «grièvement» blessés dans sept pays différents, selon un responsable américain s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Et vendredi, une attaque iranienne contre une base en Arabie saoudite a blessé au moins 12 soldats américains, dont deux grièvement, ont rapporté des médias américains.

(bur-mdh/vl)