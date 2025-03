La «liaison» entre le ministre de la Santé américain, RFK Jr, et la journaliste Olivia Nuzzi a défrayé la chronique l'automne dernier.

La femme de RFK Jr ne sait plus comment contrôler cet «accro au sexe»

Cheryl Hines, l'actrice hollywoodienne qui partage la vie de Robert F. Kennedy Jr, lui a récemment lancé un «ultimatum strict». Retour sur une histoire d'adultère aussi «platonique» que rocambolesque.

Si vous êtes friand des sitcoms américaines, vous connaissez sans doute la série à succès Curb Your Enthusiasm («Larry et son nombril», en français), la série d'HBO qui fait marrer ses spectateurs depuis douze saisons et plus de 25 ans. Dans ce cas, le visage de Cheryl Hines vous est forcément familier, puisque l'actrice de 59 ans campe l'un des rôles principaux depuis l'an 2000.

L'actrice Cheryl Hines le soir des Oscars, la semaine dernière. image: instagram

Pour ceux qui sont plus branchés politique que showbizz, Cheryl Hines est également mariée depuis douze ans à Robert F. Kennedy, deuxième du nom, ancien démocrate passé du côté MAGA de la force. Après une campagne présidentielle étonnante menée sous bannière indépendante l'an dernier, l'intéressé a ployé le genou devant Donald Trump.

Bien lui en a pris, puisque cet avocat environnemental aux affirmations plus que discutables sur les vaccins (et beaucoup d'autres choses) est aujourd'hui le nouveau ministre de la Santé et des Affaires sociales des Etats-Unis.

Une nomination toute récente et qui a manifestement suscité de nombreuses discussions dans le couple du politicien. Selon des sources «bien connectées» dans le Daily Mail, Cheryl Hines aurait en effet posé un «ultimatum strict» à son époux: emménager avec lui à Washington DC. Histoire de surveiller les «démons de luxure» qui hante son propre mari.

«Cheryl ne pense pas qu'on puisse faire confiance à Bobby en vivant seul, à Washington, même à temps partiel, avec autant de femmes attirantes et de groupies de Kennedy autour de lui, alors qu'il s'installe dans son nouveau poste de pouvoir» Une source proche du dossier, au Daily Mail

On ne la comprend que trop bien. Car l'actrice doit encore se «remettre du choc émotionnel et de la douleur» provoqué par le scandale de l'automne dernier. Un scandale qui avait agité la campagne présidentielle et mis le petit monde des médias américains en émoi.

L'affaire Olivia Nuzzi

Nous sommes le 19 septembre 2024. C'est la rentrée, RFK Jr vient depuis peu d'abandonner sa candidature à la Maison-Blanche. Le match final entre Kamala Harris et Donald Trump s'annonce aussi sanglant que serré. Dans une newsletter très scrutée, un ancien journaliste de CNN lâche une bombe: Olivia Nuzzi, étoile montante du journalisme politique américain et correspondante du prestigieux magazine New York, vient d'être écartée pour avoir entretenu une «relation inappropriée» avec l'ex-candidat à la présidentielle RFK Jr, 70 ans.

Olivia Nuzzi, la jeune vedette du journalisme politique américain. image: instagram

Le magazine confirme l'information dans la foulée dans un communiqué laconique. Washington et ses correspondants sont sous le choc.



Il faut dire qu'on ne parle pas de la vulgaire pigiste d'un magazine méconnu. Non. A même pas 30 ans, Olivia Nuzzi a trempé sa plume pour de nombreux médias prestigieux, dont le Washington Post et The Esquire. C'est l'une des «16 stars médiatiques émergentes» du magazine Politico et l'une des «30 under 30» de Forbes. Elle est également la fiancée du journaliste de Politico, Ryan Lizza, une autre ponte de Washington DC.

«Dans le monde insulaire et nombriliste des médias américains, (Olivia) Nuzzi et (Ryan) Lizza sont connus de presque tout le monde, en partie parce qu'ils l'ont voulu eux-mêmes» Le média Puck News, le 20 septembre 2024

Mais rembobinons. Un an plus tôt, un mardi matin d'octobre 2023, Olivia Nuzzi effectue le trajet San Francisco - Los Angeles pour partir à la rencontre Robert F. Kennedy Jr., alors candidat, dans sa maison de Brentwood. Une rencontre et un article qui vont changer le cours de sa vie. Alors que la séance de questions-réponses aurait pu se dérouler par téléphone, ses rédacteurs en chef auraient préféré un article plus long, précisent des sources de Vanity Fair.

«Bobby, comme l'appellent ses amis, est entré par les portes-fenêtres, vêtu pour sa randonnée matinale, en jean bleu, sweat à capuche noir, Keens et une expression hostile», écrira Olivia Nuzzi dans l'article, publié le 22 novembre.

L'illustration de l'article aurait fortement déplu à l'intéressé. image: new york magazine

Résultat final? Un portrait «pointu, mais empathique» du neveu de l'ancien président assassiné JFK, qui gravite, à l'époque, assez haut dans les sondages. L'histoire aurait pu s'arrêter là.

C'était sans compter sur quelques différends et piques sur les réseaux sociaux (RFK a qualifié l'article de la journaliste sur X de «provocateur» et «à scandale»). Fin novembre, le septuagénaire et la jeune femme se lancent dans un flirt par texto, qui ne fera que s'intensifier au cours des mois suivants. Une étrange relation strictement «non physique» et «numérique», selon les deux principaux concernés, qui se prolongera jusqu'au mois d'août 2024.

Selon le média d'investigation Puck News, l'échange, «une sorte de dynamique émotionnelle et de sexting lubrique», aurait tout de même été ponctué de quelques photos d'Olivia Nuzzi nue – «discrètes», résume une source familière. Et bien que s'étant déroulée «strictement à distance», l'affaire vaut à la jeune journaliste vedette une rupture de contrat avec le magazine New York et de ses fiançailles de deux ans avec son compagnon, Ryan Lizza.



Ryan Lizza et Olivia Nuzzi, du temps où les deux journalistes faisaient la pluie et le beau temps de Washington DC. image: x

Un ex-fiancé avec qui Olivia Nuzzi se lance bientôt dans un procès sensationnaliste, qui continuera de régaler la sphère médiatique américaine pour plusieurs semaines. Devant un tribunal de Washington, la jeune femme accuse notamment son ancien partenaire d'avoir piraté ses appareils électroniques et de l'avoir menacée.

Peu après, dans un dossier judiciaire, l'intéressé ne mâche pas les adjectifs sur la liaison entre sa fiancée et le candidat à la présidentielle: une relation «toxique», «malsaine», «stupide», «psychotique», «dingue» et «indéfendable» avec un «accro au sexe» de 70 ans qui aurait dit à sa maîtresse qu’il voulait la «posséder», la «contrôler» et la «mettre enceinte». Vous voyez le machin.

«Olivia m’a menti pendant près d’un an. Elle a menti à ses rédacteurs en chef. Elle a menti à ses lecteurs. Elle a menti à ses collègues. Elle a menti aux journalistes» Ryan Lizza, l'ex-fiancé malheureux, dans un communiqué au Daily Beast, en novembre dernier

«Casanova notoire»

Du côté de l'amant présumé, RFK Jr, la réaction n'est naturellement pas plus positive. «Cheryl était prête à demander le divorce», affirme une source proche, au sujet de la femme du politicien, dans People. D'autant que, pour en remettre une couche, trois anciennes collaboratrices de Kennedy sortent du bois dans la foulée pour clamer avoir eu une liaison avec lui.

Image: CQ-Roll Call, Inc.

Aperçue sans son alliance dans la foulée du scandale, l'actrice, «humiliée», s'efforce toutefois de garder contenance.



«Bobby lui a demandé d’attendre la fin de l'élection pour éviter toute distraction. Maintenant que Trump a gagné, même si elle était très mécontente de sa décision de rejoindre le camp Trump, elle essaie de tirer le meilleur de la situation. Elle aime Bobby» Une source, dans People

Ceci dit, comme le rappelle sans ménagement un autre informateur anonyme et «ami de longue date» du couple dans le Daily Mail, Cheryl ne pouvait guère se faire d'illusions sur sa moitié: «Toute femme qui pense qu'elle va changer Bobby est malavisée et volontairement ignorante. Les femmes doivent comprendre dans quoi elles s'engagent lorsqu'elles sont avec lui.»

Cheryl Hines lors de la séance de confirmation de son mari en tant que nouveau ministre de la Santé à Washington DC, le 29 janvier. Image: CQ-Roll Call, Inc.

En effet, bien avant son mariage avec Cheryl Hines devant 300 personnes en Afrique du Sud, la réputation de «Casanova notoire» de RFK Jr le précédait déjà. Ses affaires d'adultères avec ses deux premières épouses, Emily Black et Mary Richardson, sont restées tristement célèbres. C'est en partie à cause de ses infidélités présumées que cette dernière s'est suicidée par pendaison à l'âge de 52 ans, en 2012.

Pour preuve de cette triste réputation, c'est RFK Jr lui-même qui aurait employé le terme de «démons de la luxure» dans une sorte de journal de bord sexuel, où il aurait répertorié plus de deux douzaines de liaisons.

Selon le New York Post, au début des années 2000, il y aurait consigné les prénoms de toutes ses conquêtes féminines - avec des codes pour le «type d'activité» pour chacune (un 10 signifiant rapport sexuel). Parmi les 37 femmes, qui vont de l'épouse d'un acteur hollywoodien à une militante environnementale, plus de la moitié ont reçu une note de 10.

RFK Jr ne nourrit pas une passion pour les prédateurs pour rien - sa propre famille le qualifie comme tel. image: rfk jr

On comprend mieux le désir affiché de l'actrice de suivre sa moitié à Washington et le quartier huppé de Georgetown, même si elle considère la capitale comme «ennuyeuse» par rapport à Los Angeles. Elle «est prête à sacrifier tout son style de vie glamour pour devenir une épouse politique», affirme une source du Daily Mail, et de «pouvoir surveiller Bobby de près».

«Elle n'a absolument aucun amour pour MAGA ou le cercle Trump dont Bobby fait désormais partie. Mais elle le soutiendra tant qu'il restera monogame. Mais s'il s'égare comme il l'a fait avec l'affaire du sexting... attention!» Une source du Daily Mail

La comédienne n'en est pas à son premier sacrifice, elle qui avait été obligée de cohabiter avec Toby, l'émeu domestique de son étrange mari qui «l'attaquait» quand elle se promenait dans le jardin de leur villa à 6 millions de dollars. Mais ça, on vous le garde pour un prochain épisode.