Les Américains flippent pour leur malbouffe

Neveu de JFK, complotiste et antivax, Robert Francis Kennedy Jr. a été confirmé à la tête du ministère de la Santé. Sa volonté de dézinguer la malbouffe américaine n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Et c’est plutôt rigolo.

Selon lui, il est plus que temps de «Make America Healthy Again». Adversaire de Donald Trump durant la campagne présidentielle, Robert Francis Kennedy Jr. s’est ensuite rallié à sa cause, dans l’espoir de trouver du boulot après l’élection. Un pari réussi pour ce Kennedy controversé, amateur de théories douteuses et antivax convaincu.

Jeudi soir, le neveu du président JFK a été confirmé à la tête du ministère de la Santé. Une nomination par le Sénat qui fait jaser, notamment au sein de la communauté scientifique, pour son manque d’expérience et ses croyances farfelues. Dès aujourd’hui, il prend pourtant la tête d’une administration qui compte plus de 80 000 agents et affronte de nombreux défis.

Si son aversion pour les vaccins n’est plus à prouver, RFK Jr. trimballe pourtant quelques bonnes intentions: la défense de l’environnement, sa volonté d’améliorer l’alimentation des citoyens américains et sa guerre contre des institutions sanitaires américaines qu’il accuse de «voler les Américains».

Reste à savoir comment il compte arriver à ses fins. Contrairement à son patron Donald Trump, le nouveau ministre de la Santé passe ses journées à faire du sport et à n’avaler que des aliments qui n’ont pas été transformés. Vouloir améliorer la santé de la population, c’est bien, car «nous sommes confrontés à une crise des maladies chroniques dans ce pays», concédait le Dr Tom Frieden.

«Mais nous devons éviter les solutions simplistes et nous en tenir à la science» Dr Tom Frieden, ancien directeur du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies.

Quoi qu’il en soit, depuis sa nomination jeudi soir, RFK Jr. fait flipper les Américains. Sur les réseaux sociaux, son arrivée à la Santé est comparée à un bulldozer prêt à faire irruption dans le frigo des Américains, pour y dézinguer la junk food. L’occasion pour les internautes... d’en rire un bon coup. Voici un petit florilège de mèmes.