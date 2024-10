Les ravages laissés par Milton, en images

L'ouragan Milton a provoqué d'énormes dégâts dans la nuit de mercredi à jeudi. Voici les images les plus impressionnantes.

Des millions de personnes été privées d'électricité, des dizaines de milliers d'autres évacuées dans des abris de fortune. C'est peu dire que l'ouragan Milton a fait des ravages sur son passage à travers l'Etat de Floride. Même si les autorités et les services météorologiques américains s'attendaient à des destructions plus importantes, la tempête a provoqué des dégâts considérables dans de nombreuses localités.

Entre-temps, le jour s'est levé sur les Etats-Unis et la tempête s'est déplacée vers le nord des Bahamas. Les travaux de nettoyage et de reconstruction peuvent commencer. Et avec lui, le temps des images.

Bradenton

Bradenton, sur la côte ouest de la Floride, a été violemment touchée par l'ouragan. Image: keystone

Bradenton

Ce quartier de Bradenton a également été fortement endommagé. Image: keystone

Bradenton

Un homme examine les débris. Image: keystone

Venice

Les débris des deux ouragans consécutifs, Helene et Milton, jonchent les rues. Getty Images North America

Bradenton

Milton a arraché de nombreux arbres comme s'il ne s'agissait que de vulgaires arbustes. Image: keystone

Clearwater

Cette publicité géante a été arrachée par l'ouragan. Image: keystone

Fort Myers

A Fort Myers, les bateaux ont été «calés» par l'ouragan. Image: keystone

Fort Myers

C'est dire la force et la violence de l'ouragan Milton. Image: keystone

Punta Gorda

D'autres se sont même retrouvés au milieu d'un quartier résidentiel de Punta Gorda. Getty Images North America

Venice

Certaines propriétés ont été gravement endommagées par le sable et la montée des eaux. Getty Images North America

Odessa

Ces bovins paissent à côté d'une serre détruite à Odessa. Image: keystone

Ruskin

Débris éparpillés à Ruskin. Image: keystone

Odessa

Milton a déraciné un arbre géant à Odessa. Image: keystone

Valrico

La voie est barrée par cet arbre, à Valrico, qui n'a pas résisté à l'ouragan. Image: keystone

St-Petersburg

A St-Petersburg, une grue de chantier est tombée sur un immeuble de bureaux abritant le siège du journal Tampa Bay Times. Image: keystone

St-Petersburg

La grue gisait en travers de la route, jeudi matin. Image: keystone

St-Petersburg

Le toit du stade de baseball a été presque entièrement détruit. Image: keystone

St-Petersburg

L'enseigne de l'hôtel Ponce de Leon a été victime de la tempête. Image: keystone

Siesta Key

Un homme regarde ce que l'ouragan Milton a fait à sa maison à Siesta Key. Image: keystone

Tampa

La façade de cette maison de Tampa fait partie de l'histoire. Image: keystone

Tampa

Les stores de cette maison de Tampa ne sont plus là où ils étaient. Image: keystone

Tampa

Un gros morceau d'arbre n'a pas résisté à l'ouragan et a atterri sur une route du centre-ville de Tampa. Image: keystone

Tampa

L'ouragan Milton a apporté avec lui d'énormes quantités de précipitations. Image: keystone

