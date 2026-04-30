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Vexé par Merz, Trump menace l'Allemagne

President Donald Trump speaks to reporters as he meets with NASA&#039;s Artemis II astronauts Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman and Jeremy Hansen in the Oval Office of the White House, Wedne ...
Donald Trump n'a pas apprécié les propos de son homologue allemand sur la guerre en Iran.Keystone

«Humilié», Trump menace l'Allemagne

Le président américain dit envisager une baisse des troupes américaines en Allemagne après les vives critiques du chancelier Friedrich Merz sur la guerre en Iran.
30.04.2026, 06:0430.04.2026, 07:30

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne. Cette annonce fait suite à des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran.

«Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement la possibilité d'une réduction des effectifs militaires en Allemagne et une décision sera prise très prochainement», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.

Le nouveau plan de l'Iran met Trump sous pression

Plus de 35 000 militaires américains étaient stationnés en Allemagne en 2024, selon le service de recherche du congrès américain, mais les médias allemands estiment que leur nombre est aujourd'hui plus proche de 50'000.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Iran👈

Le milliardaire républicain n'a cessé, lors de ses deux mandats, de critiquer vertement l'OTAN et de brandir la menace d'une réduction des troupes américaines en Allemagne et dans d'autres pays européens. Sa décision mercredi de revoir les effectifs en Allemagne arrive au lendemain de vives critiques envers le chancelier allemand Friedrich Merz.

epa12921282 German Chancellor Friedrich Merz looks on during a press statement following a meeting of the German government&#039;s cabinet in Berlin, Germany, 29 April 2026. EPA/CLEMENS BILAN
Friedrich MerzKeystone

Il l'a accusé de «ne pas savoir de quoi il parlait» sur l'Iran, après que le dirigeant allemand avait asséné que «les Américains [n'avaient] visiblement aucune stratégie» en Iran et jugé que Téhéran «humiliait» la première puissance mondiale.

Des mesures de rétorsion contre les alliés

Après ces diatribes et avant la décision de Donald Trump d'envisager le retrait des troupes en Allemagne, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est entretenu mercredi au téléphone avec le ministre allemand des affaires étrangères Johann Wadephul. Les deux hommes ont abordé la question de l'Iran et l'importance de garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, selon le porte-parole du département américain d'Etat.

Le chancelier allemand avait apaisé les tensions mercredi, disant que ses relations avec Donald Trump restaient «bonnes et inchangées». Mais Washington semble déterminé à mettre en place des mesures de rétorsion à l'encontre d'alliés occidentaux pour leur manque d'engagement dans la guerre en Iran. (jzs/ats)

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