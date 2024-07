Kamala Harris s'exprime enfin (mais pas sur sa candidature)

Kamala Harris a ajouté que Biden, actuellement atteint du Covid , «se sent beaucoup mieux et se rétablit rapidement». «Il a hâte de reprendre la route», a-t-elle encore dit.

Biden out, voici ceux qui pourraient le remplacer



Le président américain sortant a déclaré qu'il se retirait de la course à la présidentielle américaine. Ces alternatives sont désormais considérées comme les plus grands espoirs des démocrates de battre Donald Trump le 5 novembre. Petit tour d'horizon, alors que Joe Biden soutient à 100% la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris.



C'est désormais chose faite: Joe Biden se retire de la campagne électorale américaine. Il a annoncé sur X: « Je pense qu'il est préférable pour mon parti et pour les États-Unis que je me retire de ma candidature et que je me concentre sur mes responsabilités en tant que président des États-Unis pour le reste de mon mandat».