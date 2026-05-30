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Washington «s'alarme» face au renforcement militaire chinois

Washington «s'alarme» face au renforcement militaire chinois

epa13003785 US Secretary of Defense Pete Hegseth delivers his speech during a plenary session of the International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-la Dialogue Defence Summit in Singapor ...
Le haut responsable américain s'est exprimé durant la session plénière.Keystone
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth s'est alarmé samedi face au renforcement militaire chinois en Asie-Pacifique. Il a cependant assuré que les États-Unis souhaitaient un «équilibre stable» dans la région.
30.05.2026, 09:07

«En regardant la région aujourd'hui, il y a de quoi légitimement s'alarmer face à l'ampleur historique du renforcement militaire de la Chine», a déclaré Hegseth à Singapour. Il s'est exprimé lors du Dialogue de Shangri-La, un grand forum consacré aux questions de défense. Son discours tranchait avec les propos intransigeants sur la Chine qu'il avait tenus au même endroit, un an plus tôt.

Les Etats-Unis ne veulent pas de «confrontation inutile dans la région», a-t-il souligné devant un parterre d'experts militaires et de ministres.

«Ce que nous recherchons [...] c'est véritablement un équilibre stable, qui fonctionne à la fois pour les Américains et pour nos alliés»
Pete Hegseth

«Un rapport de forces favorable mais durable, dans lequel aucun Etat, y compris la Chine, ne peut imposer son hégémonie ni menacer la sécurité ou la prospérité de notre nation et de nos alliés», a-t-il indiqué.

Taïwan aussi au menu

La venue à Singapour de Pete Hegseth intervient deux semaines après une visite du président américain en Chine. Le locataire de la Maison-Blanche avait revendiqué la conclusion à Pékin d'accords commerciaux «fantastiques» et avait sous-entendu que les ventes d'armes américaines à Taïwan pouvaient être utilisées comme moyen de pression sur le géant asiatique.

Il n'y a eu «aucun changement» dans la position de Washington sur Taïwan, mais «toute décision concernant de futures ventes d'armes à Taïwan [...] relèvera» de Trump, a précisé Hegseth.

Chaque entreprise russe pourra acheter ses propres missiles

Le Dialogue de Shangri-La réunit pendant trois jours et jusqu'à dimanche de hauts responsables politiques et militaires, ainsi que des experts et chercheurs d'environ 45 pays.

Ce forum annuel alterne discours, tables rondes et entretiens privés dans le cadre du luxueux hôtel Shangri-La. Cet environnement est propice aux discussions, même entre pays rivaux, que ce soit en sessions publiques ou dans l'intimité de salons feutrés, à l'abri des microphones.

Le chef du Pentagone est à la tête d'une imposante délégation américaine. Mais la Chine, que Washington considère comme sa grande rivale, a pour la deuxième année consécutive dépêché une simple équipe d'experts militaires et de chercheurs, sans envoyer son ministre de la défense, Dong Jun.

Pékin en retrait

Pour des analystes, l'envoi par Pékin d'une délégation de faible niveau, constituée principalement d'experts militaires, est le signe de la puissance croissante du géant asiatique, qui ne s'embarrasse plus d'y dépêcher ses hauts responsables.

Sans haut représentant sur place, la Chine prend toutefois le risque de ne pas pouvoir répliquer si elle est attaquée sur la question de Taïwan, île qu'elle revendique, ni défendre sa position sur la guerre américano-israélienne contre l'Iran. (ats/vz)

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