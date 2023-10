C'est Matt Gaetz, provocateur de la droite ultra-conservatrice, qui a fait exploser la bombe. La destitution du speaker Kevin McCarthy plonge les Etats-Unis dans une crise profonde. Getty Images North America

Trois scénarios pour sortir les Etats-Unis du chaos

La destitution historique de Kevin McCarthy en tant que président de la Chambre des représentants plonge le pays dans une crise politique. Les conséquences pourraient bientôt se faire sentir dans le monde entier.

Bastian Brauns, washington

«Je survivrai», disait encore Kevin McCarthy mardi matin. Mais quelques heures plus tard, huit républicains d'extrême droite, sous la houlette de leur leader Matt Gaetz, ont mis fin à sa carrière de président de la Chambre des représentants en le destituant, main dans la main avec les démocrates. Jamais dans l'histoire des Etats-Unis une telle chose ne s'était produite. Et les conséquences sont actuellement difficilement prévisibles.

Les Etats-Unis, qui restent le pays le plus influent de la planète, s'enfoncent de plus en plus dans une crise démocratique. Aux divisions notoires du Sénat et de la Chambre des représentants s'ajoute désormais une «guerre civile »dans le clan républicain. C'est d'autant plus dramatique qu'un vote important est prévu cette semaine pour valider une aide supplémentaire à l'Ukraine, pour laquelle le président de la Chambre est indispensable en tant que négociateur.

Mais combien de temps cette situation peut-elle durer? A un an des prochaines élections présidentielles, voici trois scénarios, plus ou moins crédibles, qui pourraient sortir la Chambre des représentants du chaos.

Les républicains se mettent d'accord

C'est justement parce que les républicains sont eux-mêmes profondément divisés et parce qu'ils ne disposent que d'une très faible majorité, que ce scénario semble au départ improbable.

Ce ne sont pas seulement des bisbilles personnelles qui font obstacle, mais de profondes divergences. Alors qu'une partie importante des républicains est toujours prête à faire des compromis avec les démocrates, les radicaux menés par Matt Gaetz misent quasi exclusivement sur le blocage. Dernièrement, lorsqu'il s'agissait d'adopter le nouveau budget des Etats-Unis et l'endettement qui l'accompagne, MacCarthy était prêt à tenter le diable.

Comme il est impossible de gouverner sans budget, la majorité des républicains a fini par céder par raison d'Etat. Il n'y avait pas vraiment d'autres issues, car les démocrates ont la majorité dans la deuxième chambre du Parlement, le Sénat.

Un nom qui circule actuellement à Washington comme candidat de compromis, plutôt crédible, est celui du député modéré Steve Scalise, de Louisiane. Il occupe déjà le poste de chef de la majorité. Matt Gaetz, meneur de la révolte républicaine, a glissé qu'il pourrait vivre avec la nomination de Scalise. La rapidité de son élection dépendra de la rapidité avec laquelle les républicains parviendront à s'entendre entre eux.

Démocrates et républicains se mettent d'accord

Le scénario le plus raisonnable serait peut-être aussi le moins digeste pour les républicains. La partie la plus modérée des députés du GOP pourrait se mettre d'accord avec les démocrates sur candidat non partisan.

Les démocrates monnaieraient toutefois cher leur participation à cette décision exceptionnelle. En échange, ils chercheraient à réduire la domination acquise par les radicaux, c'est-à-dire à annuler tous les changements de règles et éventuellement à revendiquer des places dans les commissions importantes. Ils exigeraient certainement aussi la fin de l'enquête en vue d'une procédure de destitution du président américain Joe Biden.

Conclusion: Ce scénario paraît improbable pour des raisons de pouvoir. Ce n'est que si la pression politique devient trop forte et que le conflit au sein des républicains ne peut être résolu que cela semble réaliste. Ce serait une issue de secours qui pourrait finir par coûter la Maison-Blanche au parti de Trump pour la deuxième fois consécutive.

Blocage total

Les États-Unis n'ont jamais vu un président de la Chambre des représentants être destitué. Le Congrès est en terre inconnue. Les députés sont en fonction depuis janvier seulement, ils peuvent continuer à faire leur boulot de législateur, mais dans des conditions plus difficiles.

Si le Parlement ne parvient pas à se mettre d'accord sur un nouveau speaker, Patrick McHenry restera le président par intérim et, ce, pour une durée indéterminée. Il ne dispose toutefois pas des mêmes compétences qu'un speaker élu. Les Etats-Unis connaîtraient sans doute la situation politique la plus chaotique de leur histoire parlementaire.

Ce troisième scénario aurait des conséquences dramatiques et immédiates, non seulement aux Etats-Unis, mais dans le reste du monde. L'engagement du pays dans le soutien à l'Ukraine est actuellement indispensable. Une défaillance des Etats-Unis poserait de grandes difficultés à tous ses alliés.