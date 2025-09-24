faible pluie12°
International
Etats-Unis

Des victimes dans un centre de la police ICE à Dallas

Plusieurs blessés après des tirs dans un centre de la police de l&#039;immigration au Texas.
Des tirs sont survenus dans un centre de rétention de la police de l'immigration à Dallas. Image: X

Texas: un «sniper» fait des victimes dans un centre de la police fédérale

Des tirs ont fait au moins un mort et deux blessés dans un centre de la police de l'immigration (ICE) à Dallas. L'auteur se s'est suicidé.
24.09.2025, 15:3324.09.2025, 16:39

Un homme a ouvert le feu mercredi sur un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE) à Dallas, au Texas, tuant une personne et en blessant deux autres, ont annoncé les autorités américaines.

«Il y a eu des tirs ce matin au centre de détention de l'ICE à Dallas» et «le tireur s'est suicidé par balle», a déclaré sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem.

United States Secretary of Homeland Security Kristi Noem addresses the media during a visit to the Port of Antwerp in Antwerp, Belgium, Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo/Virginia Mayo) Kristi Noem, ...
Kristi NoemKeystone

«Selon les premiers éléments de l'enquête, un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment public depuis un autre bâtiment. Deux personnes blessées par balle ont été transportées à l'hôpital. Une victime est morte sur place. Le suspect est mort», a écrit la police de Dallas sur le même réseau social.

«C'est inhumain»: Trump emprisonne des opposants à Poutine

«Si nous ne connaissons pas le mobile, nous savons que nos membres des forces de l'ordre au sein d'ICE font face à une violence sans précédent. Cela doit prendre fin», a souligné Kristi Noem.

L'auteur pourrait être un tireur isolé, a déclaré le directeur intérimaire de la police de l'immigration, Todd Lyons. «Des informations préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un sniper», a-t-il déclaré sur CNN. Il était installé sur un toit avec un fusil, ont indiqué des sources policières à la chaîne locale Fox4, précisant qu'il s'est donné la mort à l'arrivée des agents de police.

Un précédent

Le 4 juillet dernier, un policier avait été blessé au cou lors d'une attaque contre un autre centre de rétention pour migrants de la police de l'immigration à proximité de Dallas. Selon les autorités fédérales, plusieurs assaillants étaient impliqués, dont un qui a tiré 20 à 30 balles sur des agents pénitentiaires non armés, et plusieurs fusils, gilets pare-balles et talkies-walkies avaient été retrouvés sur place.

Des tracts aux slogans tels que «Combattre la terreur que fait régner ICE par la lutte des classes» ou «Libérez tous les prisonniers politiques» ont également été retrouvés à proximité du site attaqué. Dix personnes ont été inculpées dans cette affaire.

Une descente de la police de l'immigration américaine fait un mort

La police fédérale de l'immigration (ICE) est au centre de la politique d'expulsions massives mise en place par le gouvernement de Donald Trump, et mène de nombreuses opérations musclées d'interpellations de migrants à travers le pays.

Cette force de police se retrouve ainsi au centre d'une bataille politique, la droite pro-Trump saluant ses actions contre l'immigration illégale, la gauche dénonçant des coups de force contre les sans-papiers. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
La rupture d'un lac à Taïwan piège des centaines de personnes
Le super typhon Ragasa provoque inondations et glissements de terrain dans l'est de Taïwan. Environ 263 personnes sont prises au piège près de la ville de Hualien.
Un lac formé par un glissement de terrain dans l'est de Taïwan s'est rompu mardi alors que le super typhon Ragasa frappait l'île avec des pluies torrentielles, inondant une ville voisine et piégeant environ 200 personnes, a déclaré un responsable local des secours.
L’article