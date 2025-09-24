Des tirs sont survenus dans un centre de rétention de la police de l'immigration à Dallas. Image: X

Texas: un «sniper» fait des victimes dans un centre de la police fédérale

Des tirs ont fait au moins un mort et deux blessés dans un centre de la police de l'immigration (ICE) à Dallas. L'auteur se s'est suicidé.

Un homme a ouvert le feu mercredi sur un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE) à Dallas, au Texas, tuant une personne et en blessant deux autres, ont annoncé les autorités américaines.

«Il y a eu des tirs ce matin au centre de détention de l'ICE à Dallas» et «le tireur s'est suicidé par balle», a déclaré sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem.

Kristi Noem Keystone

«Selon les premiers éléments de l'enquête, un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment public depuis un autre bâtiment. Deux personnes blessées par balle ont été transportées à l'hôpital. Une victime est morte sur place. Le suspect est mort», a écrit la police de Dallas sur le même réseau social.

«Si nous ne connaissons pas le mobile, nous savons que nos membres des forces de l'ordre au sein d'ICE font face à une violence sans précédent. Cela doit prendre fin», a souligné Kristi Noem.

L'auteur pourrait être un tireur isolé, a déclaré le directeur intérimaire de la police de l'immigration, Todd Lyons. «Des informations préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un sniper», a-t-il déclaré sur CNN. Il était installé sur un toit avec un fusil, ont indiqué des sources policières à la chaîne locale Fox4, précisant qu'il s'est donné la mort à l'arrivée des agents de police.

Un précédent

Le 4 juillet dernier, un policier avait été blessé au cou lors d'une attaque contre un autre centre de rétention pour migrants de la police de l'immigration à proximité de Dallas. Selon les autorités fédérales, plusieurs assaillants étaient impliqués, dont un qui a tiré 20 à 30 balles sur des agents pénitentiaires non armés, et plusieurs fusils, gilets pare-balles et talkies-walkies avaient été retrouvés sur place.

Des tracts aux slogans tels que «Combattre la terreur que fait régner ICE par la lutte des classes» ou «Libérez tous les prisonniers politiques» ont également été retrouvés à proximité du site attaqué. Dix personnes ont été inculpées dans cette affaire.

La police fédérale de l'immigration (ICE) est au centre de la politique d'expulsions massives mise en place par le gouvernement de Donald Trump, et mène de nombreuses opérations musclées d'interpellations de migrants à travers le pays.

Cette force de police se retrouve ainsi au centre d'une bataille politique, la droite pro-Trump saluant ses actions contre l'immigration illégale, la gauche dénonçant des coups de force contre les sans-papiers. (jzs/afp)