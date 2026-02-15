France: décès d'un jeune identitaire en marge d'une manifestation
Le parquet de Lyon a annoncé samedi le décès de Quentin, un étudiant hospitalisé depuis jeudi à Lyon dans un état grave. Il a été violemment agressé en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po.
«L'enquête se poursuit, elle est conduite dorénavant du chef de coups mortels aggravés, en plus des violences aggravées de réunion, d'usage d'arme, et de mis en cause dont le visage est dissimulé», a précisé le parquet dans un communiqué.
La famille du jeune identitaire de 23 ans a appelé «au calme et à la retenue», tout en dénonçant un «crime», selon son avocat Fabien Rajon.
Lançant lui aussi un appel «au calme, à la retenue et au respect», le président Emmanuel Macron a souhaité que soient condamnés «les auteurs de cette ignominie».
La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a appelé à ce que la justice condamne «avec la plus grande rigueur» les auteurs d'un «acte criminel d'une violence inouïe».
Quentin avait été placé dans le coma, avec un pronostic vital engagé après avoir été pris en charge «dans un état grave» jeudi.
Selon l'avocat de la famille:
Circonstances à élucider
Le drame avait déclenché vendredi de très nombreuses réactions politiques, particulièrement dans les rangs de l'extrême droite. Marine Le Pen avait appelé à considérer comme «terroristes» les «milices d'extrême gauche», et LFI pour sa part «condamne avec la plus grande fermeté toute violence physique», avait déclaré son coordinateur Manuel Bompard.
Aucune communication officielle n'a précisé jusque-là les circonstances de l'agression ni l'identité des agresseurs. Vendredi, le parquet de Lyon avait indiqué qu'«à ce stade, le contexte et les circonstances de ces faits doivent être déterminés». De «nombreuses auditions» ont eu lieu toute la journée samedi, a indiqué une source proche de l'enquête.
TF1 a diffusé samedi dans son journal de 20h00 une vidéo présentée comme celle de l'agression, où l'on voit trois hommes se faire rouer de coups de pied et de coups de poing, dont l'un reste au sol, apparemment inanimé.
Les premières images de l’agression de Quentin sont sorties.— Guillaume Mélanie 🏳️🌈🌹 (@Guill_Melanie) February 14, 2026
Le jeune homme a bien été lynché, au sol, par plusieurs individus.
Cette violence est inacceptable, inexcusable et innommable.
Aucun différend politique ne peut expliquer, excuser ou cautionner cela.
(Images TF1) pic.twitter.com/CFup7KExTo
Selon la version du collectif Némésis, proche de l'extrême droite, Quentin a été agressé alors qu'il faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité de ses militantes qui manifestaient contre une conférence de Rima Hassan, prévue à l'IEP de Lyon, dans le 7e arrondissement.
Vers 18h40 jeudi, près du bâtiment de Sciences Po, des militantes de Némésis avaient été «agressées» par des militants antifascistes, selon le collectif. (afp)