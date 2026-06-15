Le G7 s'annonce très chargé, en particulier pour Emmanuel Macron, hôte de l'événement. Image: Imago, montage watson

Iran, Ukraine, économie, technologie: le programme chargé du G7

Revigoré par l'accord entre Washington et Téhéran, Donald Trump arrive au G7 d'Evian, où les crises au Moyen-Orient, en Ukraine et l'économie domineront les débats.

Valérie LEROUX, Francesco FONTEMAGGI et Delphine TOUITOU, Paris, France / AFP

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Donald Trump, revigoré par l'accord trouvé avec Téhéran, est attendu lundi au sommet des grandes puissances du G7 à Evian, en France, où Emmanuel Macron entend capitaliser sur ce rebondissement diplomatique pour enclencher la mission internationale franco-britannique destinée à accompagner la réouverture du stratégique détroit d'Ormuz.

«Les moyens sont en place et prêts à être engagés», a souligné le président français sur X, peu après l'annonce de l'accord conclu entre Washington et Téhéran qui doit permettre la réouverture de cette artère vitale du commerce énergétique mondial, actuellement bloquée.

De nombreuses mesures à prendre

Les pays du G7 (hors Etats-Unis) avaient refusé de prendre part à la guerre au Moyen-Orient au printemps, mais se sont préparés à intervenir pour la sécurisation d'Ormuz après le conflit.

Cette réouverture «urgente» doit être «inconditionnelle», a martelé Emmanuel Macron alors que Téhéran envisageait d'instaurer un droit de passage.

En attendant la cérémonie de signature prévue vendredi à Genève selon le Pakistan, les grandes puissances du G7 évoqueront, dès lundi, les «conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d'Ormuz dans la durée, et évidemment la conclusion d'un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran», a indiqué le président français sur Instagram.

Le président français Emmanuel Macron sait qu'il reste beaucoup à faire au Moyen-Orient et en Ukraine. Image: Imago

Un programme très chargé à Evian

Ces questions seront aussi abordées mardi en présence des dirigeants de l'Egypte, des Emirats arabes unis et du Qatar, a-t-il souligné.

Le président américain, réputé pour son faible engouement pour ces grand-messes multilatérales et ses coups d'éclat permanents, doit entrer en scène dès 17H00 (heure suisse) pour un entretien avec son homologue français.

Les deux dirigeants auront une nouvelle fois l'occasion de tester la force de leur poignée de main, après celle très appuyée de leur première rencontre en 2017, et à travers elle leur bonne entente, malmenée depuis les visées de Donald Trump sur le Groenland, sa guerre commerciale et le conflit lancé fin février contre l'Iran.

Ils enchaîneront avec un dîner d'ouverture avec les autres membres du G7 que sont l'Allemagne, le Canada, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni). Le tout dans le décor idyllique d'Evian, ville thermale des Alpes, loin des altermondialistes qui ont défilé par milliers dimanche à Genève, donnant lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre.

Emmanuel Macron, qui s'est longtemps affiché comme l'interlocuteur privilégié de Donald Trump côté européen, montre désormais une certaine opposition, tout en continuant à ménager un président imprévisible. Un dîner sera donné en son honneur mercredi au château de Versailles.

La manifestation anti-G7 à Genève a été émaillée de débordements et d'affrontements avec la police. Image: Imago

L'Ukraine également au sommet des priorités

Le président français, hôte pour la seconde fois du G7 après celui de Biarritz en 2019, mise aussi sur son ultime participation à ce club de puissances industrialisées, pour tenter d'engranger un succès diplomatique. La présidence a ainsi promis:

«Ce sera un sommet des crises et un sommet concret dans ses résultats»

Avec un mot-clé, la «convergence». Entre Donald Trump et les Européens, aux antipodes sur bien des sujets. Et entre les pays du G7 et les pays invités (Brésil, Inde, Kenya, Corée du Sud et Egypte).

Outre des gages au Moyen-Orient, Emmanuel Macron espère décrocher de Donald Trump une posture plus à l'écoute de Kiev, et moins de Vladimir Poutine, pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

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Le président américain participera mardi à une session sur l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et un aparté n'est pas à exclure après leur échange téléphonique dimanche pour les 80 ans du dirigeant américain.

Des questions économiques et technologiques

Les attentes sont grandes pour ce G7 qui «doit s'imposer comme un format qui fonctionne avant de passer sous présidence américaine en 2027», avertit une source européenne à Bruxelles. Autre défi: les grands déséquilibres macroéconomiques mondiaux.

Il s'agit de dire aux Américains que les droits de douane, «c'était une mauvaise idée, il faut les enlever progressivement», et à la Chine: «soyez plus réglo avec les aides aux entreprises et relancez votre marché intérieur», au lieu d'exporter massivement, a résumé Emmanuel Macron.

Le sujet est cher à Donald Trump, qui a lancé une offensive protectionniste mondiale n'épargnant pas ses alliés du G7.

La France a invité plusieurs «leaders de la tech mondiale», dont les Américains Sam Altman et Dario Amodei, patrons respectifs d'OpenAI et du fleuron de l'intelligence artificielle Anthropic, pour un déjeuner mercredi axé sur la régulation de l'IA et l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes.

Des débats qui s'annoncent tendus avec l'injonction de Washington de suspendre l'accès de «tout ressortissant étranger» à des modèles d'IA, qui frappe de plein fouet Anthropic.