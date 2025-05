Le Musée juif de Washington accueillait lors de l'attaque une réception organisée par l'organisation juive American Jewish Committe (AJC). Keystone

Fusillade «antisémite» à Washington: voici ce que l'on sait

Identifié et arrêté, le tueur présumé de deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington aurait agi seul. L'identité des victimes a également été révélée.

Un homme a abattu deux employés de l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis à l'extérieur du Musée juif de Washington mercredi soir. Une attaque que Donald Trump a dénoncée comme antisémite.

Avant l'attaque vers 21h locales (03h en Suisse), «le suspect a été observé en train de faire des allées et venues à l'extérieur du musée. Il a approché un groupe de quatre personnes, sorti une arme de poing et ouvert le feu», a déclaré à la presse la cheffe de la police de Washington Pamela Smith, ajoutant que le suspect avait agi seul et qu'il avait scandé des slogans pro-palestiniens lors de son arrestation.

La police l'a identifié comme étant Elias Rodriguez, âgé de 30 ans et originaire de Chicago, dans le nord des Etats-Unis.

Elias Rodriguez, le tireur présumé Image: DR

Le Musée juif, qui se situe en plein centre de Washington, non loin du Capitole, accueillait lors de l'attaque une réception organisée par l'organisation juive American Jewish Committe (AJC), pour qui il s'agit «clairement d'une attaque motivée par la haine contre le peuple et l'État juifs».

Sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux pas authentifiée dans l'immédiat, un homme, barbu, à lunettes, en veste et chemise blanche, est arrêté et emmené par plusieurs personnes, sans opposer de résistance. Avant de franchir la porte, il se tourne vers l'assistance et la caméra en criant à deux reprises «Libérez, libérez la Palestine»"(Free! Free Palestine!).

Vidéo: x

Il allait la demander en mariage

Yechiel Leiter, ambassadeur d'Israël aux États-Unis, a révélé devant la presse que «le couple qui a été abattu (...) au nom de la "Palestine libre" était un jeune couple sur le point de se fiancer. Le jeune homme avait acheté une bague cette semaine avec l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem».

L'ambassade a publié sur X une photo du couple souriant et le ministère israélien des Affaires étrangères les a identifiés comme étant Yaron Lisinsky, âgé de 28 ans selon le Times of Israel, et Sarah Lynn Milgrim, citoyenne américaine de confession juive, selon le journal.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné jeudi de renforcer la sécurité de toutes les représentations diplomatiques de son pays dans le monde, voyant dans cette attaque le résultat d'une «furieuse incitation» à la violence contre Israël, dont les actions militaires à Gaza alimentent de nombreux mouvements de protestation pro-palestiniens dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis.

«Le terrorisme et la haine ne nous briseront pas», a réagi pour sa part le président israélien Isaac Herzog, se disant «bouleversé».

«L'Amérique et Israël resteront unis pour défendre nos peuples et nos valeurs communes»

Paris, Berlin, Londres, Rome et la Commission européenne ont aussi fait part de leur indignation face à ce qu'ils estiment être une attaque antisémite. (jzs/afp)