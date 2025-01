Clap de fin imminent pour TikTok aux Etats-Unis dès dimanche

La perspective d'une possible disparition de TikTok agitait internet, les trois applications les plus téléchargées sur la boutique d'Apple étant trois plateformes vidéo, à savoir la chinoise Xiaohongshu, Lemon8, autre filiale de ByteDance, et l'Américaine Clapper. TikTok figurait lui-même dans le top 10. (chl/ats)

Quant aux annonceurs, «certains parient sur une extinction (de la plateforme) , tandis que d'autres sont plus optimistes et pensent qu'elle continuera après dimanche», a-t-elle ajouté.

«Les déclarations publiées aujourd'hui par la Maison Blanche et le Département de la Justice n'ont pas apporté la clarté et l'assurance nécessaires aux fournisseurs de services qui font partie intégrante du maintien de la disponibilité de TikTok pour plus de 170 millions d'Américains.»

La loi impose théoriquement aux fournisseurs d'accès d'internet et aux boutiques d'applications de bloquer téléchargements et mises à jour à partir de minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Les principales d'entre elles, contactées par l'AFP, n'ont pas répondu.

La décision de la plus haute juridiction américaine est intervenue à un peu plus de 36 heures de la limite imposée par le Congrès à la maison mère de TikTok, le groupe chinois ByteDance, pour vendre sa filiale.

«Il ne fait pas de doute que, pour plus de 170 millions d'Américains, TikTok offre un important mode d'expression, d'interaction et d'appartenance à une communauté»

La loi impose théoriquement aux fournisseurs d'accès d'internet et aux boutiques d'applications de bloquer téléchargements et mises à jour à partir de minuit dans la nuit de samedi à dimanche.

La loi impose théoriquement aux fournisseurs d'accès d'internet et aux boutiques d'applications de bloquer téléchargements et mises à jour à partir de minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Keystone

Les sécheresses sont toujours plus fréquentes et plus intenses

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Science, les sécheresses pluriannuelles, qui sont devenues plus fréquentes, plus intenses et plus étendues au cours des 40 dernières années, impactent l'agriculture, la production d'énergie et les écosystèmes.

Entre 1980 et 2018, la surface terrestre mondiale touchée par les sécheresses pluriannuelles a augmenté en moyenne d'environ 50 000 kilomètres carrés chaque année, comme le montrent les scientifiques de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans cette étude publiée jeudi. C'est plus que la surface de la Suisse.