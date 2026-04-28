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Au Congrès, Charles III lâche un discours étonnamment cash

Charles III lâche un discours étonnamment cash

KEYPIX - Britain&#039;s King Charles III and President Donald Trump walk together during an arrival ceremony on the South Lawn of the White House, Tuesday, April 28, 2026, in Washington. (KEYSTONE/AP ...
Le président américain n'a pas ménagé ses efforts pour caresser le roi dans le sens du poil.Keystone
Sur fond de tensions politiques, Donald Trump a littéralement déroulé le tapis rouge à Charles III pour ce deuxième jour de visite d'Etat. Le roi, pour sa part, a prononcé un discours vibrant et étonnamment honnête devant le Congrès américain, en évoquant des dossiers sensibles.
28.04.2026, 22:0528.04.2026, 22:05

C'était à l'occasion d'une réception organisée en grande pompe à la Maison-Blanche mardi, en présence du roi Charles III et de la reine Camilla, que Donald Trump, sur le ton de la fanfaronnade, a assuré que les Etats-Unis n'avaient pas «d'amis plus proches que les Britanniques».

Le souverain et son épouse ont été formellement accueillis à la Maison-Blanche le matin-même, sous un ciel gris, lors d'une cérémonie militaire. Vingt et un coups de canon ont été tirés pour leur arrivée. «Quelle belle journée britannique!», a déclaré le président américain depuis une estrade installée sur la pelouse sud de la Maison-Blanche.

epa12919834 US fighter aircraft fly over the White House during a welcome ceremony hosted by US President Donald Trump for Britains King Charles III on the South Lawn of the White House in Washington ...
Des avions ont survolé la Maison-Blanche en l'honneur de Charles III.Keystone

«Depuis que nous avons obtenu notre indépendance, il y a plusieurs siècles, les Américains n'ont pas eu d'amis plus proches que les Britanniques», a déclaré le président américain ajoutant que les deux pays entretenaient une «relation particulière et nous espérons qu'il en sera toujours ainsi».

Charles devant le Congrès

Donald Trump et Charles III se sont ensuite entretenu en privé dans le Bureau ovale, tandis que leurs épouses participeront à un événement consacré à l'éducation et à l'intelligence artificielle.

President Donald Trump and Britain&#039;s King Charles III meet in the Oval Office of the White House, Tuesday, April 28, 2026, in Washington, during a State Visit. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trum ...
Les deux hommes, dans le Bureau ovale.Keystone

Dans l'intervalle, Charles III a pris la parole devant le Congrès américain, 250 ans après la déclaration d'indépendance des colonies américaines de la couronne britannique, le 4 juillet 1776.

Devant l'assemblée, il a critiqué la violence qui a émaillé récemment la vie politique américaine, notamment après les tirs survenus lors du gala de la presse auquel participait le président américain ce dimanche.

epa12920176 Britain&#039;s King Charles III addresses a joint meeting of Congress at the US Capitol in Washington, DC, USA, 28 April 2026. The British royal couple is on a four-day state visit to the ...
Charles III a reçu une ovation debout de quatre minutes en entrant dans la salle comble avant même d'avoir prononcé un mot.Keystone

Le souverain a également profité de son allocution d'une trentaine de minutes, plus longue que prévu, pour faire allusion à la guerre en Iran, sujet de désaccord notoire entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ainsi qu'aux victimes de Jeffrey Epstein. Sans aller jusqu'à nommer explicitement le pédophile américain, il a affirmé:

«Dans nos deux pays, c’est précisément le dynamisme, la diversité et la liberté de nos sociétés qui nous donnent notre force collective, notamment pour soutenir les victimes de certains des maux qui, si tragiquement, existent aujourd’hui dans nos deux sociétés»
Charles III

C'est seulement la seconde fois qu'un souverain britannique prenait la parole sur la colline du Capitole, après un discours d'Elizabeth II en 1991. N'en déplaise aux affirmations de Donald Trump, Charles s'exprimait à un moment de crispation toute particulière dans la «relation spéciale» entre les deux pays, qu'il a qualifié d'«une des plus grandes alliances de l'histoire humaine».

Britain&#039;s King Charles III speaks to a joint meeting of Congress in the House Chamber at the U.S. Capitol, Tuesday, April 28, 2026, in Washington, as Vice President JD Vance and House Speaker Mik ...
Initialement prévue pour durer 20 minutes, la cérémonie a finalement duré plus longtemps.Keystone

Car s'il est bien disposé personnellement à l'égard du roi, Donald Trump ne ménage pas ses critiques envers le premier ministre Keir Starmer, en raison des réserves de Londres concernant la guerre en Iran. Le dirigeant travailliste a notamment refusé l'utilisation de bases britanniques lors des premières frappes américaines.

Dans ce contexte, Charles III a rappelé que la défense des idéaux démocratiques est «essentielle pour la liberté et l'égalité» face aux défis internationaux, et rappelé les multiples alliances qui lient les deux pays, comme l'Otan, malmenée par Donald Trump - comme son fils, le prince Harry, l'a d'ailleurs fait quelques jours plus tôt, lors d'une visite surprise en Ukraine.

Trump tacle encore Harry et Meghan: «Comment va sa femme?»

Le roi, âgé de 77 ans, reprendra brièvement la parole le soir venu lors du dîner d'Etat, prévu dans une salle de la Maison-Blanche. Mercredi, le couple royal doit prendre le chemin de New York pour se rendre au mémorial du 11-Septembre, avant de s'envoler jeudi pour le territoire britannique des Bermudes, dans l'océan Atlantique. (mbr/ats)

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La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
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La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

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source: getty images europe / wpa pool
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