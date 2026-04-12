On a voté dans de nombreuses villes hongroises, comme ici à Bekescsaba. Keystone

Les bureaux de vote ont fermé en Hongrie, et on a battu un record

Le nombre de personnes à se rendre aux urnes dimanche a dépassé celui du précédent record de 2002.

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Les bureaux de vote ont fermé dimanche en Hongrie. La participation a atteint un niveau record lors de législatives.

Les électeurs étaient appelés à choisir entre offrir un cinquième mandat consécutif au Premier ministre nationaliste, Viktor Orban, ou opter pour l'alternance avec le conservateur pro-européen Peter Magyar.

Les bureaux de vote ont fermé à 19h00, avec une participation non encore définitive de 77,80% à 18h30, dépassant largement le précédent record de 70,5% établi lors des législatives de 2002.

«Nous sommes optimistes, ou plutôt prudemment optimistes», a déclaré Peter Magyar après la fermeture des bureaux de vote et la publication de sondages réalisés en fin de semaine par plusieurs instituts indépendants qui donnent son parti Tisza à plus de 50% des voix, et en l'absence de sondages sortie des urnes.

Mais «nous ne voulons pas gagner un sondage d'opinion, mais nous gagnerons une élection», a-t-il ajouté. (ats/afp)