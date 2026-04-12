ciel couvert
DE | FR
burger
International
Europe

Les bureaux de vote ont fermé en Hongrie, et on a battu un record

A man casts his ballot during the general election in the outskirts of Bekescsaba, Hungary, Sunday, April 12, 2026. (Peter Lehoczky/MTI via AP) Hungary Election
On a voté dans de nombreuses villes hongroises, comme ici à Bekescsaba.Keystone

Les bureaux de vote ont fermé en Hongrie, et on a battu un record

Le nombre de personnes à se rendre aux urnes dimanche a dépassé celui du précédent record de 2002.
12.04.2026, 20:4312.04.2026, 20:43

Les bureaux de vote ont fermé dimanche en Hongrie. La participation a atteint un niveau record lors de législatives.

Les électeurs étaient appelés à choisir entre offrir un cinquième mandat consécutif au Premier ministre nationaliste, Viktor Orban, ou opter pour l'alternance avec le conservateur pro-européen Peter Magyar.

Viktor Orban peut-il être chassé du pouvoir?

Les bureaux de vote ont fermé à 19h00, avec une participation non encore définitive de 77,80% à 18h30, dépassant largement le précédent record de 70,5% établi lors des législatives de 2002.

«Nous sommes optimistes, ou plutôt prudemment optimistes», a déclaré Peter Magyar après la fermeture des bureaux de vote et la publication de sondages réalisés en fin de semaine par plusieurs instituts indépendants qui donnent son parti Tisza à plus de 50% des voix, et en l'absence de sondages sortie des urnes.

Comment le système électoral hongrois favorise Orban sur tous les plans

Mais «nous ne voulons pas gagner un sondage d'opinion, mais nous gagnerons une élection», a-t-il ajouté. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
1
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
1
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
Comment Poutine recrute des soldats jetables
Comment Poutine recrute des soldats jetables
de Thierry Vircoulon
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
de Ede ZABORSZKY
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
La mission Artemis II a réussi son tour de lune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un homme tué par balles dans le centre-ville de Grenoble
Le videur d'une boîte de nuit de Grenoble, dans l'est de la France, a été tué par balles dans la nuit de samedi à dimanche. Victime collatérale, une femme a aussi été légèrement blessée.
Le videur d'un établissement de nuit a été tué par balles et une femme blessée à un bras, dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville de Grenoble, ont indiqué les autorités locales.
L’article