Le général de brigade Mait Müürisepp occupe le poste de représentant national de l'Estonie auprès de l'Otan. Image: IMAGO / Jussi Nukari

Face à Poutine, l'Estonie se prépare au pire des scénarios

Face à la menace de la Russie, l'Estonie se prépare au pire. si le pays venait à être totalement coupé du monde extérieur, il entend désormais pouvoir tenir seul pendant un mois.

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Face à une situation sécuritaire qui se durcit en Europe, l'Estonie réoriente sa stratégie de défense. Au cœur de son plan actualisé figure un scénario longtemps considéré comme extrême: un blocus militaire total du pays.

Dans cette éventualité, l'Etat balte membre de l'Otan devra être capable de tenir au moins 30 jours sans aide extérieure, sur les plans militaire, économique et sociétal.

Une anticipation du pire des scénarios

Le nouveau document stratégique décrit une situation de crise dans laquelle l'Estonie serait simultanément coupée de ses voies aériennes, maritimes et terrestres. Dans un tel scénario, l'Etat devrait «fonctionner de manière autonome» et assurer l'approvisionnement de la population jusqu'au rétablissement des liaisons avec ses alliés, notamment l'Otan.

Concrètement, cela signifie que l'approvisionnement énergétique, les réseaux de communication, les denrées alimentaires, le carburant, les soins médicaux et les services publics doivent être maintenus même dans des conditions extrêmes. L'objectif de 30 jours a été délibérément choisi. Il correspond à la période critique durant laquelle un soutien international peut être organisé, à condition, du moins, que les structures étatiques restent stables.

La population, partie intégrante de la défense

L'implication forte de la société civile est frappante. Le gouvernement attend de ses citoyens qu'ils prennent eux-mêmes des dispositions et soient capables de se passer d'aide étatique pendant au moins sept jours, notamment grâce à des réserves d'eau, de nourriture ou d'énergie.

L'Estonie suit ainsi le principe de la «défense totale», dans laquelle résilience militaire et résilience civile s'imbriquent. La capacité de l'Etat à surmonter les crises ne dépend donc pas seulement de l'armée, mais aussi de la préparation de la population.

Un plan qui implique aussi des attaques

Le plan marque également un glissement dans la doctrine militaire. En cas de crise, l'Estonie ne veut pas se limiter à la seule défense de son propre territoire. Le pays mise au contraire sur le concept de «défense active», qui inclut des frappes contre des cibles situées en profondeur sur le territoire ennemi.

L'objectif de cette stratégie est d'affaiblir un agresseur potentiel le plus tôt possible et d'éviter autant que faire se peut que des combats se déroulent sur le sol estonien.

Cette réorientation stratégique repose sur une analyse des menaces sans ambiguïté. La Russie y est désignée comme le plus grand danger pour la sécurité de l'Estonie et pour l'ordre euro-atlantique.

Les enseignements tirés de la guerre en Ukraine et l'insécurité croissante dans le système international auraient montré que des scénarios comme un blocus total sont devenus plus réalistes.

Le président russe Vladimir Poutine. Image: Imago

Equilibre entre autonomie et ancrage dans l'Otan

Malgré l'accent mis sur l'autonomie nationale, l'intégration dans l'Otan demeure un élément central de la stratégie de sécurité estonienne. La règle des 30 jours est expressément conçue comme une solution transitoire, en attendant que le soutien des alliés entre en jeu.

Le nouveau plan de défense illustre ainsi une double logique: une autonomie maximale en cas de crise, et, dans le même temps, un ancrage ferme dans le système d'alliance occidental.