Une carte postale piégée révèle la position d'un navire de l'Otan

Une carte-postale piégée a permis de révéler la localisation du porte-avions Charles de Gaulle et de ses navires d'escorte. Image: Montage Watson

Une simple carte postale piégée a permis à un journaliste néerlandais de suivre la route d’un navire de guerre de l’Otan, révélant ainsi une faille dans le système de sécurité de l'alliance.

Tobias Schibilla / t-online

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Selon un reportage de la radio néerlandaise Omroep Gelderland et du site The Register, le journaliste Just Vervaart est parvenu à retracer l’itinéraire d’un navire de guerre de l’Otan grâce à une carte postale piégée, mettant ainsi en lumière une vulnérabilité sécuritaire. L’expérience, réalisée par le biais d'un traceur dans une carte postale adressée au bâtiment, visait la frégate néerlandaise HNLMS Evertsen.

Le navire fait partie d’un groupe naval de l’Otan centré autour du porte-avions français Charles de Gaulle, actuellement en mission en Méditerranée. Selon Omroep Gelderland, Just Vervaart a pu suivre les déplacements de la frégate pendant environ 24 heures. Les données ont montré que le navire quittait le port de Héraklion, en Crète, longeait d’abord la côte avant de mettre le cap sur Chypre.

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Ce test a été rendu possible par des informations accessibles au public: le ministère néerlandais de la Défense publie des instructions détaillées sur l’envoi de courrier aux soldats et aux marins.

Une réaction rapide

Selon The Register, le ministère n’aurait pas suffisamment pris en compte les risques pour la sécurité opérationnelle. D’après des responsables militaires néerlandais, le traceur a été détecté lors du tri du courrier puis désactivé.

En réaction à l’incident, les règles devraient être adaptées. À l’avenir, les cartes de vœux contenant des batteries seront notamment interdites. Contrairement aux colis, les lettres n'étaient jusqu'ici pas soumises aux rayons X, rapporte Omroep Gelderland.

Plusieurs précédents

Des experts voient dans cette affaire un exemple des nouveaux défis posés par les technologies du quotidien. Les traceurs Bluetooth sont disponibles à partir d’environ cinq francs et peuvent être dissimulés facilement. S’ils parviennent dans des zones sensibles, ils peuvent fournir des données de localisation presque en temps réel. Mart de Kruif, ancien général néerlandais, a déclaré à Omroep Gelderland:

«Aujourd’hui, il est possible de frapper des cibles avec précision à grande distance. Encore faut-il savoir où elles se trouvent»

Cet incident s’inscrit dans une série de cas similaires. Récemment, un officier français avait publié des données d’entraînement sur l’application Strava, révélant indirectement la position du porte-avions Charles de Gaulle. Dans un autre cas, un système Internet par satellite non officiel avait été découvert à bord du navire de guerre américain USS Manchester, où il avait fonctionné pendant des mois sans être détecté. (trad. btr)