L’enquête n’a pas encore permis d’établir ce qui s’est produit dans les minutes qui ont suivi sa disparition au Haut-Vernet. Image: dr

Petit Emile: les grands-parents veulent lever des zones d'ombre

La famille du petit Emile a formulé des «demandes concrètes» aux juges d’instruction. Bientôt deux ans après la découverte du crâne de l’enfant, le mystère entourant sa mort reste entier.

Plus de «International»

Le petit Emile avait été confié à ses grands-parents pour des vacances. Malgré de longues recherches après sa disparition, en juillet 2023, il avait fallu attendre fin mars 2024 pour que le crâne de l’enfant soit retrouvé par une promeneuse à environ 1,7 km du hameau.

Selon BFMTV, les avocats des grands-parents ont déposé séparément auprès des deux magistrats instructeurs plusieurs requêtes précises, estimant que certains aspects de l’enquête méritent un approfondissement. Parmi ces demandes figureraient, toujours selon la chaîne française, le complément des auditions de certains témoins et une nouvelle étude des éléments de téléphonie, qui pourraient aider à éclairer certains points du dossier.

Dans une déclaration, Me Julien Pinelli, l’avocat de la grand-mère, a affirmé que ces démarches ne constituent ni une «contre-enquête» ni une critique du travail des enquêteurs, mais «une contribution à la recherche de la vérité». Il a insisté sur le fait que la famille ne souhaite pas se poser en concurrente de la justice, mais participer à lever les zones d’ombre.

Retour sur les lieux

Les avocats et une partie de la famille se sont eux-mêmes rendus sur plusieurs lieux du village en novembre 2025, accompagnés de conseils, pour effectuer des constatations et prendre des photos, dans l’idée d’apporter une contribution à l’enquête. A cette occasion, un drone aurait également été utilisé pour schématiser des scénarios possibles expliquant comment le petit garçon aurait pu se déplacer dans le hameau.

En mars 2025, les grands-parents et deux de leurs enfants avaient été placés en garde à vue, avant d’être relâchés faute de charges suffisantes. Fin décembre, les enquêteurs ont également saisi deux vélos au domicile des grands-parents, utilisés par l’un des oncles d’Emile.

Malgré ces démarches et les requêtes déposées, le mystère entourant la mort d’Emile demeure entier, l’enquête n’ayant pas encore permis d’établir ce qui s’est produit dans les minutes qui ont suivi sa disparition au Haut-Vernet. (max)