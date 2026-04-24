Agé de 19 ans aujourd'hui, le jeune homme était jugé à huis clos depuis mardi à Pau. Keystone

Assassinat d'une prof en France: l'élève condamné à 15 ans de réclusion

L'élève jugé pour l'assassinat de sa professeure d'espagnol Agnès Lassalle en 2023 à Saint-Jean-de-Luz a été condamné vendredi à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques, qui a retenu «l'altération» de son jugement au moment des faits.

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La cour a jugé l'accusé coupable après trois heures de délibéré, prononçant une peine légèrement inférieure à celle requise par l'avocate générale, qui avait demandé 16 ans de réclusion.

Agé de 19 ans aujourd'hui, le jeune homme était jugé à huis clos depuis mardi à Pau pour avoir poignardé mortellement l'enseignante dans une salle de classe d'un collège-lycée de la côte basque.

L'altération du jugement de l'accusé était susceptible de réduire sa peine à 13 ans. Mais la cour a estimé que cette peine de 15 années de réclusion était adaptée au regard notamment de la «gravité incontestable» des faits, commis sur une enseignante «dévouée et investie» en plein cours et devant les autres élèves.

La cour a également mis en avant le préjudice particulièrement important pour les proches et la communauté éducative, avec une «sidération» encore présente trois ans après.

Elle a aussi évoqué une «prise de conscience modérée» de l'accusé, sans «véritable réflexion sur son passage à l'acte», disant craindre «un risque de récidive prégnant» avec une dangerosité encore importante.

Le 22 février 2023, Agnès Lassalle, 53 ans, professeure au collège-lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, avait été tuée d'un coup de couteau à la poitrine.

Tandis que le cours touchait à sa fin, l'élève de 16 ans à l'époque s'était levé pour aller verrouiller la porte de la salle puis frapper la victime au niveau du cœur avec un couteau de cuisine, pris la veille chez son père et apporté dans son sac.

Selon les avocats des parties civiles, l'avocate générale avait laissé, dans son réquisitoire, le soin à la cour d'apprécier le discernement de l'accusé au moment des faits. Plusieurs expertises psychiatriques ont rendu des conclusions contradictoires à ce sujet.

Le jeune accusé encourait 20 ans de réclusion criminelle. La mort de cette professeure et l'image de son compagnon dansant, seul, près de son cercueil lors de ses obsèques, avaient suscité en 2023 une vague d'émotion dans le monde de l'éducation et au-delà. (max/afp)