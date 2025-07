Le lieu du meurtre est un yacht d'une valeur d'environ 13 millions de dollars, louable à la semaine pour 165 000 dollars. instagram/watson

Une «goldengirl» retrouvée morte sur un superyacht aux Bahamas

Membre de l'équipage du «Far From It», un yacht charter de six suites, le corps de la jeune Paige Bell a été retrouvé la semaine dernière, rapporte le Daily Mail.

Plus de «International»

La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le monde feutré et très privé du yachting: la mort d'une très jeune hôtesse et membre de l'équipage du «Far From It», un somptueux yacht de 142 pieds, alors qu'il était amarré à Harbour Island. Un choc d'autant plus fort que Paige Bell était considérée comme «goldengirl» (traduisez: «fille en or») rayonnante et chaleureuse, par ses amis et ses collègues.

Originaire de Johannesburg, en Afrique du Sud, la jeune femme ne travaillait sur le yacht que depuis quelques mois, après avoir officié sur un autre bateau de luxe, le «Motor Yacht Sweet Emocean», jusqu'en décembre 2024.

L'incident tragique a mobilisé l'ensemble du secteur, notamment l'équipage de l'Emocean. image: facebook

Un yacht, et quel yacht! Construit en 2008, «Far From It» peut accueillir jusqu'à dix passagers et neuf membres d'équipage, selon son site Web. Mis en vente pour 13 millions de dollars en 2020, le navire de 43 mètres est désormais proposé à la location.

Pour passer une semaine à bord, comptez tout de même jusqu'à 165 000 dollars en haute saison. Ce qui vaut peut-être le coup pour occuper l'une des cinq suites, profiter du jacuzzi sur le pont et du bar à cocktails.

Le «Far From It» est à louer à la semaine, entre 140 000 et 165 000 dollars selon la saison. instagram

Une fin tragique

Il est environ 13 heures de l'après-midi, ce 3 juillet, à Harbour Island, lorsque l'alerte est donnée. Le yacht est alors amarré dans un lieu prisé des milliardaires, avec sa plage rose de cinq kilomètres de long. Parmi les habitués, Bill Gates y possède une villa, tandis que des stars comme Mick Jagger, Tom Cruise et les Kardashian y ont séjourné.

Image: De Agostini Editorial

Lorsque la police royale des Bahamas reçoit le signalement de la disparition de Paige Bell, 20 ans, introuvable depuis peu de temps, elle décide de se rendre sur les lieux. Les agents ne tardent pas à faire une sombre découverte dans la salle des machines: le corps de la steward, partiellement dévêtu, inconscient et présentant des blessures visibles.

A ses côtés se trouve un homme, allongé, gravement blessé au bras. La police découvrira plus tard qu'il s'agit de Brigido Munoz, un ressortissant mexicain de 39 ans et ingénieur du bateau. Appréhendé et emmené dans une clinique voisine pour y être soigné, selon la police dans un communiqué, il n'a pas tardé à être identifié comme le suspect.

Paige Bell, elle, n'a pas survécu à ses blessures. Déclarée morte sur place par un médecin, la jeune femme présentait des entailles au cou et des blessures aux bras qui suggéraient qu'elle avait essayé de se défendre avant sa mort, indique le Daily Mail.

La police continue d'enquêter sur l'affaire, et le lien du suspect avec la victime reste inconnu, ont déclaré les autorités. Quant à Brigido Munoz, le meurtrier présumé s'est vu refuser la libération sous caution et restera en prison jusqu'à son audience du 20 novembre.

La famille de Paige a réagi avec douleur à la perte de la jeune fille. image: facebook

Dans une déclaration publiée sur Facebook, sa famille a exprimé son chagrin pour la perte brutale de «Paigey», «aimée au-delà de toute mesure et avait touché la vie de tant de personnes avec sa lumière, son ambition et son bel esprit». «En famille, nous faisons de notre mieux pour surmonter cette perte inimaginable. Nous vous demandons de faire preuve de compréhension et de sensibilité pendant cette période incroyablement difficile.»

Une campagne GoFundMe a été lancée en parallèle pour collecter des fonds par ses anciens collègues du «Motor Yacht Sweet Emocean», afin d'«alléger le fardeau financier» des parents de la jeune femme. Elle a déjà permis de récolter 45 000 dollars, dépassant ainsi son objectif initial de 16 000. «Paige était plus qu'une coéquipière, elle faisait partie de la famille», écrit l'équipage.

«Son esprit rayonnant, son rire contagieux et sa compassion sans bornes ont laissé un impact inoubliable sur tous ceux qui ont eu la chance de la connaître», poursuit le communiqué.

«Que ce soit lors de longues journées en mer ou de moments paisibles sous les étoiles, elle apportait lumière et chaleur partout où elle allait» L'équipage du «Motor Yacht Sweet Emocean», sur GoFundMe

Le décès de plus survient quelques jours seulement avant son 21e anniversaire, le 14 juillet. Une grande fête était prévue.