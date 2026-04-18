Une fusillade à Kiev a fait des morts (image d'illustration) wiki commons

Mystérieuse fusillade dans un quartier résidentiel à Kiev

Le suspect d’une fusillade survenue samedi dans un quartier résidentiel de Kiev a été abattu, selon le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko. L’attaque a fait au moins cinq morts et une dizaine de blessés hospitalisés, d’après le président Volodymyr Zelensky.

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L'auteur présumé d'une fusillade samedi dans un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne, Kiev, a été tué, a annoncé le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko. Selon Volodymyr Zelensky, au moins cinq personnes sont mortes et dix personnes ont été hospitalisées.

«Le tireur a été tué lors de son arrestation à Kiev» dans le supermarché où il s'était retranché, a précisé le ministre de l'Intérieur sur Telegram, indiquant que l'homme «avait pris des otages et tiré sur la police» lors de son interpellation.

Dix personnes hospitalisées

«Jusqu'à présent, le décès de cinq personnes a été confirmé», a indiqué le président ukrainien sur le réseau social X, précisant que «dix personnes ont été hospitalisées avec des blessures et des traumatismes» et que «quatre otages ont été secourus».

Un homme a ouvert le feu samedi dans le quartier de Demyïvka de Kiev. Il s'était ensuite retranché dans un supermarché où une opération était en cours pour l'arrêter, avait indiqué le maire Vitaly Klitschko.

Le procureur général Rouslan Kravtchenko a indiqué dans un communiqué que le suspect est «un homme de 58 ans né à Moscou». Il aurait d'abord ouvert le feu dans la rue, «après quoi il s'est barricadé à l'intérieur d'un supermarché et a pris des otages».

«D'après les informations préliminaires, il a utilisé une arme automatique. En même temps, un incendie s'est déclaré dans l'appartement où l'assaillant était enregistré comme résident» Communiqué de presse

Une photo jointe au communiqué montre le corps d'une personne allongée dans une allée de magasin, couvert de sang, et une arme à ses pieds.

(sda/ats/blg/afp/belga)