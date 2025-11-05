assez ensoleillé
France, Oléron: une voiture percute «volontairement» des gens

Ce mercredi matin, vers 9h30, l’homme, au volant de son véhicule, a renversé plusieurs personnes successivement entre deux villages de l’île d’Oléron, Dolus-d’Oléron et Saint-Pierre-d’Oléron. (Illustr ...
Ce mercredi matin, vers 9h30, l’homme, au volant de son véhicule, a renversé plusieurs personnes successivement entre deux villages de l’île d’Oléron, Dolus-d’Oléron et Saint-Pierre-d’Oléron. (Illustration).Image: Shutterstock

«Tentatives d'assassinats»: il renverse des gens sur des kilomètres en France

Un homme a volontairement percuté piétons et cycliste sur l’île d’Oléron, faisant dix blessés dont trois graves, avant d’être interpellé.
05.11.2025, 11:5805.11.2025, 12:52

Dix personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, percutées «volontairement» mercredi sur l'île d'Oléron par un conducteur ayant crié «Allah Akbar» au moment de son interpellation, a annoncé le parquet qui a ouvert une enquête pour «tentatives d'assassinats».

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) ne s'est pas saisi de l'affaire «à ce stade», a précisé à l'AFP Arnaud Laraize, procureur de la République à La Rochelle, selon qui le mobile du mis en cause reste à confirmer.

Que s'est-il passé?

Les faits se sont produits vers 8h45 entre les communes de Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron, lorsque l'homme de nationalité française, âgé de 35 ans, a «fauché volontairement» les victimes «sur plusieurs kilomètres», a déclaré une source proche de l'enquête.

«Cet habitant d'Oléron a percuté volontairement plusieurs piétons et vélos (10 blessés dont quatre en urgence absolue) sur une route entre Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron.»
Arnaud Laraize, procureur de la République à La Rochelle

Au moment de son interpellation, le trentenaire a «crié Allah Akbar» (réd: Dieu est le plus grand), a précisé le magistrat. «Néanmoins le mobile n'est pas confirmé et l'enquête devra le déterminer», a-t-il insisté.

Ce que l'on sait du conducteur

Le procureur attend «des éléments plus consolidés et détaillés» sur le profil du suspect avant de communiquer plus amplement sur l'affaire en fin de journée. Connu pour des délits de droit commun, il a été placé en garde à vue pour «tentatives d'assassinats». L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Poitiers, épaulée par les brigades de recherches de Rochefort et La Rochelle.

Au moment de l'interpellation, les gendarmes ont fait usage d'un pistolet à impulsion électrique pour neutraliser le suspect, dont le véhicule venait de faire l'objet d'un incendie, a précisé une autre source proche de l'enquête.

Le maire de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, a évoqué sur Facebook des accidents provoqués «délibérément» sur sa commune et celle voisine de Saint-Pierre d'Oléron, annonçant la mise en place d'une cellule de crise.

L'élu a précisé à une correspondante de l'AFP que le mis en cause était un résident de cette dernière.

Selon le maire de Saint-Pierre d'Oléron, Christophe Sueur, cité par le quotidien Le Parisien, le trentenaire, résident du petit port de La Cotinière sur la commune, était connu pour de «nombreux dérapages»:

«Notamment en raison de sa consommation régulière de drogues et d'alcool»
C&#039;est d�sormais � Laurent Nunez que revient la difficile t�che de pr�senter le budget pour la France.
Laurent Nuñez. keystone

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé se rendre sur place «à la demande du premier ministre» Sébastien Lecornu. Il doit s'exprimer en début d'après-midi depuis une gendarmerie de l'île. (jah/afp)

