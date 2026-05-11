«Je l'ai vu mourir»: un Français de 9 ans roué de coups après un match
Le vendredi 8 mai, en France, à l'issue d'un tournoi régional de football, à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais, nord), cinq joueurs de l'AFC Creil ont agressé Matthéo, 9 ans, de l'AS Auchy-les-Mines. Plus jeune que ses agresseurs, âgés de 10 et 11 ans, l'enfant a reçu des coups de pied à la tête et au corps avant d'être évacué sur brancard.
Son état physique est depuis stabilisé, mais des séquelles psychologiques persistent, rapporte RMC.
Un incompréhensible déchaînement de violence
Son père, également entraîneur et témoin direct des faits, a dû intervenir pour secourir son fils. Il témoigne auprès de RMC:
Il reproche aux éducateurs adverses leur passivité et leur refus de coopérer pour identifier les auteurs. Il a annoncé son intention de porter plainte.
Dimanche, l'AFC Creil a publié un communiqué présentant ses excuses et promettant une enquête interne. Les deux clubs ont conjointement condamné les commentaires racistes et haineux que l'événement a suscités sur les réseaux sociaux, ainsi que la récupération politique de l'affaire. Le père de Matthéo conclut auprès de RMC:
(ysc)