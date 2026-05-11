Malgré le jeune âge des participants, la rencontre a manqué de peu de prendre une tournure dramatique. Image: Imago / Capture d'écran RMC, montage watson

«Je l'ai vu mourir»: un Français de 9 ans roué de coups après un match

Lors d’un tournoi de foot en France, un garçon de 9 ans a été violemment frappé par plusieurs joueurs adverses après un match.

Plus de «International»

Le vendredi 8 mai, en France, à l'issue d'un tournoi régional de football, à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais, nord), cinq joueurs de l'AFC Creil ont agressé Matthéo, 9 ans, de l'AS Auchy-les-Mines. Plus jeune que ses agresseurs, âgés de 10 et 11 ans, l'enfant a reçu des coups de pied à la tête et au corps avant d'être évacué sur brancard.

Son état physique est depuis stabilisé, mais des séquelles psychologiques persistent, rapporte RMC.

Un incompréhensible déchaînement de violence

Son père, également entraîneur et témoin direct des faits, a dû intervenir pour secourir son fils. Il témoigne auprès de RMC:

«J’allais serrer la main de l’éducateur en face et j’ai vu mon gamin recroquevillé (…) Ils sont venus à 5 sur lui, ils l’ont roué de coups (…) j’ai couru pour essayer de le sauver. Parce que moi, je vois mon gamin mourir.»

Il reproche aux éducateurs adverses leur passivité et leur refus de coopérer pour identifier les auteurs. Il a annoncé son intention de porter plainte.

«Le pire c’est que quand mon fils était dans le camion de pompier, ils ont fêté la victoire» Le père de Matthéo, auprès de RMC

Dimanche, l'AFC Creil a publié un communiqué présentant ses excuses et promettant une enquête interne. Les deux clubs ont conjointement condamné les commentaires racistes et haineux que l'événement a suscités sur les réseaux sociaux, ainsi que la récupération politique de l'affaire. Le père de Matthéo conclut auprès de RMC:

«Il ne faut pas qu’il y ait un enfant tué pour qu’on agisse»

(ysc)