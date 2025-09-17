bien ensoleillé19°
DE | FR
burger
International
France

Jusqu'à 900 000 manifestants attendus jeudi en France

Jusqu'à 900 000 manifestants attendus jeudi en France

Entre 600 000 et 900 000 manifestants sont attendus dans toute la France jeudi lors de la journée de grève du 18 septembre, selon les prévisions mercredi du ministère de l'Intérieur. A Paris, la mobilisation est estimée entre 50 000 et 100 000 personnes.
17.09.2025, 18:4017.09.2025, 18:40

Les autorités s'attendent ainsi à une mobilisation très importante. Mercredi dernier, lors du mouvement «Bloquons tout», le ministère de l'Intérieur avait dénombré 200 000 manifestants dans tout le pays. Les manifestations contre les retraites en 2023 avaient réuni régulièrement un million de manifestants, dont un pic à 1,4 million.

Environ 80 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire, appuyés par 24 Centaures (dont huit à Paris), les véhicules blindés de la gendarmerie, et dix engins lanceurs d'eau (deux à Paris).

La France est en plein chaos et n'a «aucun plan»

Les organisations syndicales appellent à faire grève et manifester pour contester des mesures budgétaires qualifiées de «brutales» annoncées cet été et que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pour l'heure pas écartées.

Transfert reporté

En raison de cette journée de mobilisation sociale, le transfert de la tapisserie de Bayeux a été reporté, a indiqué Philippe Bélaval, chargé par l'Elysée du prêt de cette oeuvre au British Museum. «Le préfet ne s'estime pas en mesure d'assurer la sécurité d'un transfert aussi médiatique et (...) d'une oeuvre aussi coûteuse», a-t-il dit à l'AFP.

Selon lui, cette opération se tiendra «dans les prochains jours». Longue de 70 m, cette broderie du XIe siècle devait être extraite du musée de Bayeux, actuellement fermé pour travaux, afin d'être déplacée dans un lieu tenu secret pour y être conservée avant son prêt au British Museum, prévu en septembre 2026. (sda/ats/blg/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner

Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Mort de Charlie Kirk: Trump tacle deux de ses ennemis
Proche de l'influenceur conservateur, le président américain a utilisé son assassinat comme prétexte pour s'en prendre à la gauche ainsi qu'à deux magistrats qui avaient engagé des poursuites à son encontre.
Le président américain Donald Trump a de nouveau stigmatisé mercredi des magistrats qui l'avaient poursuivi et jugé durant le mandat de Joe Biden. Il a pris prétexte du récent assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk.
L’article