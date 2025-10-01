La commune la plus cambriolée de France est aux portes de Genève. Image: SCREENSHOOT GOOGEMAP

La ville la plus cambriolée de France est aux portes de la Suisse

Avec ses frontaliers aux revenus confortables, cette ville savoyarde attire les voleurs. Caméras et vigilance citoyenne tentent de freiner l’hémorragie.

A une vingtaine minutes seulement de la frontière suisse, une petite ville de Haute-Savoie détient un record: elle est aujourd’hui la plus cambriolée de France, d'après un dossier de France Info relayé par La Tribune de Genève, un cambriolage y a lieu tous les trois jours, soit quatre fois plus que la moyenne nationale.

Cette commune de 10 600 habitants, Vétraz-Monthoux, a enregistré 118 effractions en 2024, ce qui représente 2,5% des logements touchés.

Image: watson

Située aux portes de Genève, elle attire les malfaiteurs en raison de son profil particulier, explique l'enquête: deux habitants sur trois y travaillent en Suisse et de nombreux foyers disposent de revenus confortables. Une riveraine citée par France Info, résume:

«Ici, il y a de l’argent, donc vaut mieux aller piquer où il y a du fric»

Les témoignages recueillis illustrent un sentiment d’insécurité croissant. Camille Rouge, victime d’un cambriolage en plein été, a perdu pour 20 000 euros de bijoux et ne peut espérer aucun remboursement de son assurance, les voleurs ayant aussi pris les factures. Un autre habitant, rapporté par 24 heures, raconte avoir subi trois cambriolages en treize ans.

Pour tenter de rassurer la population, la municipalité a investi dans 32 caméras de surveillance, avec l’objectif d’en installer 64 d’ici peu. «C’est un effet dissuasif et rassurant», assure le maire Patrick Antoine (LR) à France Info. La ville mise aussi sur la vigilance citoyenne: des habitants référents sont chargés de signaler la moindre anomalie dans leur quartier. Selon la mairie, ces initiatives auraient contribué à une baisse de 40% des cambriolages depuis le printemps.

Mais certaines pratiques suscitent le débat, notamment le partage de photos de personnes jugées «suspectes» dans des groupes WhatsApp de voisinage. Une méthode qui pourrait poser problème au regard du droit à la vie privée, soulignent des juristes à nos confrères. (jah)