Un TGV a percuté un arbre tombé sur les voies. Image: SNCF

Tous les TGV entre la France et la Suisse sont supprimés

Nouvelle journée difficile pour les chemins de fer français. En raison d'orages, la ligne Sud-Est est totalement interrompue entre Paris et Lyon. Les TGV pour la Suisse sont notamment touchés.

Quelques jours après des sabotages ayant perturbé le trafic TGV, la ligne Sud-Est était totalement interrompue mercredi matin entre Paris et Lyon, en raison d'orages. Tous les TGV Lyria avec la Suisse sont supprimés.

«Suite aux orages de cette nuit dans l'Yonne, un TGV a heurté un arbre tombé sur la voie. Le trafic est interrompu entre Paris et Lyon et Paris et Dijon», a écrit la SNCF sur X.

«Les agents ont estimé qu'ils ne pourraient pas récupérer rapidement les voies de la LGV et de la ligne classique. Tous les trains en ligne sont donc en train d'être ramenés en gare», a indiqué la SNCF.

«Nous estimons que 80 000 voyageurs vont être impactés aujourd'hui» La SNCF

«L'heure de reprise est inconnue à l'heure où je vous parle», n'a pu que déclarer une porte-parole de la SNCF à l'AFP, peu avant 11h00.

En raison d'un incident caténaire, l'ensemble des TGV Lyria sont supprimés, a indiqué la filiale des CFF et de la SNCF exploitant les trains à grande vitesse entre la France et la Suisse. Une reprise est estimée à 14h00 avec des perturbations qui risquent de perdurer au cours de la journée. (ats)