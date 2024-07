La circulation est fortement perturbée dans les gares parisiennes. Keystone

Le «sabotage» du réseau TGV va affecter 800 000 voyageurs

Le réseau ferroviaire français est victime «d’une attaque massive», selon la SNCF. Des incendies volontaires sur les lignes TGV sont à l’origine de cette paralysie à grande échelle.

A quelques heures de l'ouverture des Jeux olympiques, la SNCF a affirmé avoir subi une «attaque massive d’ampleur pour paralyser» son réseau de TGV.

Depuis 4 heures ce jeudi matin, la circulation est fortement perturbée dans les gares parisiennes, rapportent les médias français. Les axes Atlantique, Est et Nord sont touchés. Des vidéos postées sur X montrent la pagaille qui règne devant les panneaux de signalisation.

Les perturbations vont durer pendant tout le week-end, a affirmé vendredi le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Quelque 800 000 voyageurs sont concernés.

Les conséquences sur le trafic ferroviaire seront «très lourdes», a déclaré le ministre des transports, Patrice Vergriete. Un train sur deux vers le Nord, l'Est et la Bretagne, ainsi qu'un train sur quatre vers le Bordelais sont touchés, a-t-il indiqué. De fortes perturbations sont également constatées sur les lignes Paris-Lille et Paris-Strasbourg.

«Agissements criminels»

Des «incendies volontaires» sur les lignes TGV sont à l’origine de cette paralysie à grande échelle, a expliqué Jean-Pierre Farandou. Des «canalisations où passent beaucoup de câbles qui servent à la signalisation dans les postes» ont été visées.

«Les lieux ont été choisis particulièrement pour avoir des conséquences plus lourdes, puisque avec un incendie en fait, on prive à chaque fois deux branches du réseau» Jean-Pierre Farandou

«La concomitance des temps est plus que suspecte», a ajouté Patrice Vergriete. Une tentative a été déjouée sur l'axe sud-est, des «camionnettes ont été retrouvées avec des personnes qui ont fui». Des agents incendiaires ont été retrouvés sur place. Le premier ministre Gabriel Attal a déclaré:

«Nos services de renseignement et nos forces de l'ordre sont mobilisés pour retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels» Gabriel Attal

Ces «agissements criminels vont compromettre les départs en vacances de nombreux Français», a ajouté le ministre. «Aujourd'hui, c'est les grands départs qui sont attaqués, c'est les Français qu'on attaque», lui a fait écho Jean-Pierre Farandou, cité par BFMTV. le PDG de la SNCF a ajouté que la fête des Français qui avaient prévu de monter à Paris pour les JO est «gâchée».

L'attaque n'a, en revanche, pas d'impact sur le trafic avec notre pays, selon les CFF. Interrogée par Keystone-ATS, l'ex-régie fédérale indique qu'actuellement, la perturbation n'a pas de conséquences pour le trafic des trains de la Suisse vers la France. (ats)