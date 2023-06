Troisième nuit de protestations dans la banlieue parisienne de Nanterre, ce vendredi. Keystone

667 interpellations dans la nuit, selon le ministre de l'Intérieur

Les efforts du président français Emmanuel Macron pour calmer les esprits ne semblent pas avoir un impact sur la colère grandissante qui retentit à travers la France, trois jours après la mort du jeune âgé de 17 ans.

Environ 6000 personnes ont défilé dans les rues de Nanterre en mémoire de Nahel, l'adolescent tué lors d'un contrôle routier. Le policier concerné a été mis en examen pour homicide volontaire placé en détention provisoire dans la capitale.

Portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Justice pour Nahel» les manifestants participant à la marche blanche ont scandé «Pas de justice, pas de paix» et «La police tue».

Alors qu'elle avait commencé pacifiquement, le rassemblement a dégénéré en violence, la police tirant des gaz lacrymogènes sur des jeunes masqués. . La mobilisation s’est terminée dans la confusion par des heurts, annonçant les premiers signes d’une soirée et d’une nuit agitées.

Une troisième nuit de violences

Le déploiement massif de plus de 40 000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d’intervention d’élite comme le RAID ou le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) dans plusieurs villes, n’a pas empêché de nombreux débordements à travers le pays.

Incendies, pillages et scènes de saccages ont été observés dans des dizaines de communes.

Cette troisième soirée consécutive de violences et de dégradations a secoué plusieurs villes de France, à Paris et en Province. La nuit a été particulièrement tendue à Nanterre, préfecture des Hauts-de-Seine devenue épicentre des violences. Des fusées d'artifices et des grenades ont éclaté dans le quartier populaire de Pablo Picasso où vivait l'adolescent. Plusieurs départs de feux ont été constatés sur place.

La situation s'est également envenimée en marge d'un rassemblement à Marseille. L'unité d'élite de la Police nationale a aussi été mobilisée à Lyon, Roubaix ou encore Bordeaux. A Grenoble, des tirs de mortiers d'artifice ont visé des bus et des feux de poubelles ont été allumés.

Tout au long de la nuit, des scènes de pillages ont été observées dans la capitale comme dans le reste du pays.

Vers 3 heures, au moins 421 personnes ont été interpellées au niveau national, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont «l'essentiel» est âgé entre 14 et 18 ans.

Vendredi matin, ce chiffre s'élevait à 667, selon le ministre sur Twitter.

