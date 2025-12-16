Lalanne menace «Macron le tyran»
«C’est un message du Joker», balance-t-il en conclusion de sa nouvelle vidéo, suivi d’un rire qu’il espérait sans doute démoniaque. Francis Lalanne, dont on redoute désormais chaque apparition médiatique tant ça part dans tous les sens, a décidé de pousser un long coup de gueule (+ de 3 minutes) en vidéo.
Filmée face caméra et diffusée lundi sur ses réseaux sociaux, cette séquence gorgée de malaise dévoile le chanteur un peu loufoque et controversé sous les traits (grossiers) du célèbre ennemi de Batman.
Une ambiance d’Halloween du pauvre, idéale pour cracher un peu de venin.
Il poursuit (trèèèès) lentement:
Sa tirade ne tombe pas totalement du ciel. Le troubadour antivax profite du débat sur la dermatose nodulaire contagieuse, qui condamne des troupeaux entiers de bovins à l’abattage sur ordre des autorités françaises, pour étriller l’Assemblée nationale et, au passage, d’exiger la destitution d’Emmanuel Macron.
«Ce n’est pas aux vieux singes qu’on apprend à faire la grimace», dira le Joker de la poésie, avant de rendre (enfin?) l’antenne et filer se démaquiller.
Macron doit sans doute trembler. (fv)