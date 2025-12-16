Vidéo: twitter

Lalanne menace «Macron le tyran»

Le chanteur complotiste est toujours là où on le redoute. Sur son compte X, il menace désormais l’Assemblée nationale, motive les agriculteurs à «renvoyer sur les députés une partie de la merde dans laquelle ils les ont foutus» et demande la destitution du président. Tout ça, avec une voix littéralement indescriptible.

«C’est un message du Joker», balance-t-il en conclusion de sa nouvelle vidéo, suivi d’un rire qu’il espérait sans doute démoniaque. Francis Lalanne, dont on redoute désormais chaque apparition médiatique tant ça part dans tous les sens, a décidé de pousser un long coup de gueule (+ de 3 minutes) en vidéo.

Filmée face caméra et diffusée lundi sur ses réseaux sociaux, cette séquence gorgée de malaise dévoile le chanteur un peu loufoque et controversé sous les traits (grossiers) du célèbre ennemi de Batman.

Une ambiance d’Halloween du pauvre, idéale pour cracher un peu de venin.

«Moi je pense qu’il est grand temps que les agriculteurs mobilisés aujourd’hui aillent balancer des kilotonnes de merde sur l’Assemblée nationale» Francis Lalanne

Il poursuit (trèèèès) lentement: «Sur chaque siège de l’hémicycle, il y a un petit merdeux ou une petite merdeuse, payé grassement pour cautionner la politique d’un tyran, qui aujourd’hui, s’en prend à notre cheptel, pour engraisser ses petits copains milliardaires» Toujours Francis Lalanne

Sa tirade ne tombe pas totalement du ciel. Le troubadour antivax profite du débat sur la dermatose nodulaire contagieuse, qui condamne des troupeaux entiers de bovins à l’abattage sur ordre des autorités françaises, pour étriller l’Assemblée nationale et, au passage, d’exiger la destitution d’Emmanuel Macron.

«S’il y avait à l’Assemblée des députés dignes de leur mandat, l’occupant de l’Elysée ne pourrait absolument pas gouverner comme il gouverne en ce moment» Francis Lalanne

«Ce n’est pas aux vieux singes qu’on apprend à faire la grimace», dira le Joker de la poésie, avant de rendre (enfin?) l’antenne et filer se démaquiller.

Macron doit sans doute trembler. (fv)