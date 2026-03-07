bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
France

Le rappeur Naps remis en liberté après sa condamnation pour viol

Le rappeur Naps remis en liberté après sa condamnation pour viol

Condamné en février à sept ans de prison pour avoir violé une femme en 2021, Naps a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir fait appel de la décision.
07.03.2026, 09:1707.03.2026, 09:17
Naps Trial Opens For Sexual Assault Charges - Paris French rapper Nabil Boukhobza aka Naps arrives to attend his trial for sexual assault at the Palais de Justice of Paris, on February 16, 2026. The t ...
Le rappeur français Naps.Image: www.imago-images.de

Le rappeur français Naps, condamné en février à sept ans de prison pour avoir violé une femme en 2021, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, ont indiqué ses avocats. Il a fait appel de sa condamnation.

Cette remise en liberté «apparaît logique dès lors que l'artiste a interjeté appel de la décision rendue par la cour criminelle», ont commenté ses avocats.

«A ce stade de la procédure, Naps demeure présumé innocent et reste déterminé à démontrer toute son innocence dans cette affaire.»

Le contrôle judiciaire a été ordonné «sans caution», précisent les avocats.

Pendant le sommeil

Le rappeur marseillais, Nabil Boukhobza de son vrai nom, avait comparu libre sous contrôle judiciaire devant la cour criminelle de Paris. Il a été condamné le 19 février pour le viol d'une femme durant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne.

Dans ses motivations, la cour criminelle de Paris a fait valoir «l'absence de consentement» et souligné que la plaignante avait de «façon constante» dit qu'«elle dormait» et que:

«La douleur de la pénétration l'avait réveillée»

Pendant tout son procès, l'artiste aux plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube et auteur du tube «La Kiffance», a nié avec force avoir violé la jeune femme de 24 ans. (dal/ats/afp)

Plus d'articles sur la France
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
de Murielle KASPRZAK
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
4
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
de Alexandre Cudré
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
2
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
de Fred Valet
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
de Antoine Menusier
Thèmes
Le «for sure» de Macron devient viral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Obama s'en prend à l'administration Trump
L'ancien président américain Barack Obama a vivement critiqué la politique de Donald Trump lors d'un hommage, vendredi à Chicago, au pasteur noir Jesse Jackson, figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains, mort mi-février à 84 ans.
C'est dans cette ville que vivait le révérend Jackson, qui a pris sa vie durant une place considérable dans la lutte pour l'égalité raciale aux Etats-Unis, devenant une figure de l'histoire récente du pays.
L’article