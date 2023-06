L'un des passagers a décidé de publier sa version des faits sur les réseaux sociaux. source: keystone; twitter

Mort de Nahel: l'un des passagers raconte «l'histoire de A à Z»

La chaîne BFMTV relaie la version des faits du troisième passager présent dans le véhicule dans lequel Nahel a trouvé la mort, mardi à Nanterre.

«Je vais vous raconter l'histoire de A à Z»

L'un des passagers du véhicule dans lequel Nahel, 17 ans, a trouvé la mort, a publié sa version des faits. Pour «rétablir la vérité», explique-t-il dans l'enregistrement. La chaîne d'informations BFMTV dit avoir authentifié la vidéo sur les réseaux sociaux.

Selon les dires de ce troisième passager, les trois jeunes gens se sont retrouvés mardi à 8h10 à bord d'une Mercedes qui leur avait été prêtée.

«On a décidé de faire un tour dans Nanterre. Au bout de quelques minutes, nous nous sommes retrouvés sur la voie de bus sur l'avenue Joliot Curie. Nous étions en train de rouler quand j'ai aperçu les motards de la police qui se sont mis à nous suivre.» Version des faits du troisième passager. bfmtv

Les policiers ont alors mis les «gyro» (les gyrophares). Ils auraient demandé à ce que le véhicule s'arrête, ce que les jeunes ont fait, toujours selon le troisième passager relayé par BFMTV.

A ce moment, un premier policier aurait demandé à Nahel de baisser la fenêtre.

«Il lui a dit "coupe le moteur ou je te shoote"»

Un deuxième représentant de l'ordre serait arrivé et lui aurait mis un coup de crosse. Il se serait placé au niveau du pare-brise, face à Nahel.

«De là, le premier policier qui est au niveau de la fenêtre lui braque une arme sur la tempe et lui dit "bouge pas ou je te mets une balle dans la tête"».

Le troisième passager assure que le second policier aurait crié «shoote-le», et qu'un autre coup de crosse serait parti. C'est à ce moment-là, précise BFMTV, que les versions entre le préfet et le passager divergent.

Pour le premier, le conducteur, qui avait d'abord éteint le moteur, aurait redémarré le véhicule, amenant les forces de l'ordre à faire feu.

Pour le passager, au contraire, c'est un troisième coup de crosse reçu par Nahel «qui lui aurait fait lâcher la pédale de frein de la voiture à la boîte de vitesse automatique, ce qui aurait fait avancer la voiture».

«Le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré. Du coup, son pied a enfoncé l'accélérateur. Je l'ai vu agoniser, il tremblait. On a percuté une barrière». La version du troisième passager. bfmtv

Sous le choc, le jeune homme a alors expliqué s'être enfui, «craignant d'être pris lui aussi pour cible par des policiers», achève BFM. Le second passager a été interpellé et placé en garde à vue.

Pour rappel, dans le sillage de ce drame, des affrontements opposent des manifestants et des policiers dans différentes villes de France. Gérald Darmanin a annoncé le déploiement de 45 000 policiers et gendarmes dans la nuit de vendredi à samedi. Les obsèques du jeune homme auront lieu samedi 1er juillet.

Les émeutes à Nanterre après la mort de Nahel 1 / 14 Les émeutes à Nanterre après la mort de Nahel source: sda / mohammed badra