Emmanuel Macron pourrait reconnaître l'Etat palestinien. Keystone

La France pourrait reconnaître l'Etat palestinien «en juin»

Le président français souhaite que la France reconnaisse l’existence d’un Etat palestinien «dans les prochains mois».

Plus de «International»

Emmanuel Macron a annoncé mercredi que la France pourrait reconnaître un Etat palestinien «en juin» à l'occasion d'une conférence qu'elle coprésidera avec l'Arabie saoudite à New York et qui doit aussi conduire à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays, a-t-il souligné.

«On doit aller vers une reconnaissance et donc, dans les prochains mois, on ira», a déclaré le président français dans une interview à l'émission «C'est à vous» sur France 5 donnée à son retour d'Egypte mardi et diffusée mercredi.

«Notre objectif c'est, quelque part en juin, avec l'Arabie saoudite de présider cette conférence (sur la solution à deux Etats) où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs», a-t-il ajouté.

«Je le ferai (...) parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas», a-t-il poursuivi.

Cela permettra également «d'être clair pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région», a-t-il insisté. (ats/svp)