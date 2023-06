Henri, le «héros du sac à dos», écoute le président français Emmanuel Macron prononcer un discours alors qu'il rencontre les forces de secours à Annecy, le vendredi 9 juin 2023. image: Keystone

Le «héros au sac à dos» va recevoir une prestigieuse distinction

L'étudiant de 24 ans qui s’était interposé face à Abdalmasih H. lors de son attaque au couteau, le 7 juin dernier à Annecy, va recevoir la Légion d'honneur, indiquent des médias français.

Du haut de ses 24 années, Henri avait eu le courage de s'interposer face à Abdalmasih H., lors de l’attaque au couteau qui a blessé quatre bambins et deux adultes, à Annecy, le 7 juin dernier.

Selon des informations de L'express confirmées par Le Parisien, l’Elysée a décidé de décorer le jeune étudiant catholique, ainsi que toutes les personnes ayant tenté de s’opposer à l’assaillant, en date du 14 juillet. L'idée émanerait de Gérald Darmanin. Selon ses propos, relayés par Le Parisien:

«J’ai proposé au président de la République que des décorations soient imaginées lors des prochaines promotions pour l’ensemble des personnes qui ont contribué à sauver ces (victimes)». Propos de Gérald Darmanin, lors de la séance de questions posées au gouvernement à l’Assemblée. le parisien

Drame sur une aire de jeu

Pour rappel, Henri d’Anselme avait entamé un tour de France des cathédrales à pied lorsque son chemin a croisé celui de Abdalmasih H., un Syrien ayant obtenu l’asile en Suède en 2013. Il était aux alentours de 9h45, le 7 juin dernier, lorsque l'homme s'était approché d’une aire de jeu à proximité du lac d’Annecy, et avait commencé à poignarder de très jeunes enfants.

Pour enrayer la course meurtrière de l'assaillant, Henri avait tenté de s'interposer, utilisant l'un de ses sacs comme bouclier de fortune. Pour son acte de courage, l'étudiant en année sabbatique recevra la Légion d’honneur, soit «la plus haute distinction française, récompensant depuis deux siècles les "citoyens les plus méritants"», indique encore L'Express.

(jod)