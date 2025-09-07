Keystone

«Je n'ai aucun regret»: François Bayrou attend sa destitution

A la veille de sa chute plus que probable, François Bayrou a fustigé dimanche l'attitude des forces politiques. Le premier ministre se dit satisfait de son bilan.

Gabriel BOUROVITCH/ afp

Le compte à rebours est enclenché, les heures du gouvernement sont comptées. Lundi à 15H00, le premier ministre montera à la tribune de l'Assemblée pour demander la confiance des députés. Vers 19H00, leur verdict tombera.

Sauf énorme surprise, la sentence est déjà connue: face aux vetos annoncés de la gauche et de l'extrême droite, le locataire de Matignon sait que la fin de son bail est imminente.

Dans le média en ligne Brut, où il a achevé dimanche un marathon médiatique, François Bayrou s'est d'ailleurs montré fataliste:

«Il y a pire dans la vie que d'être à la tête d'un gouvernement et que ce gouvernement (..) soit renversé. C'est déjà pas mal neuf mois à Matignon, je n'ai aucun regret.»

La grande interview donnée dimanche à Brut Vidéo: YouTube/Brut

Le premier ministre relève toutefois un manquement: l'absence d'«une grande réforme pour l'Education nationale».

Martelant son message sur la gravité de l'endettement du pays - qui justifie à ses yeux un effort budgétaire de 44 milliards d'euros pour 2026 -, il a critiqué des députés qui «ne devraient pas être prisonniers des mots d'ordre des formations politiques».

Le vote est incertain

Ce sera le cas chez Les Républicains, leur patron Laurent Wauquiez ayant donné une «liberté de vote» à son groupe. En contradiction avec l'appel du patron du parti Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, à soutenir le gouvernement Bayrou.

Laurent Wauquiez a également réitéré sur LCI qu'il ne censurerait pas automatiquement un gouvernement PS ou RN, propos qui lui avaient valu un recadrage de Bruno Retailleau.

«Si la gauche est à Matignon, la droite sera dans l'opposition», a prévenu samedi Othman Nasrou, secrétaire général de LR, réunis en congrès ce weekend à Port-Marly (Yvelines). Bruno Retailleau fera à 15H00 son discours de clôture.

Le remplaçant est dur à trouver

Charge au chef de l'Etat de trouver le profil idoine. Pour l'heure, Emmanuel Macron «n'a pas tout à fait décidé» et «cherche encore la bonne solution sur le casting comme sur le fond», glisse un visiteur de l'Elysée.

Dans l'entourage du président, peu envisagent toutefois qu'il nomme le socialiste Olivier Faure, prétendant à Matignon.

D'autant que le patron du PS l'a redit sur France 3: «pas question de former un gouvernement commun» avec des macronistes. «Je veux un gouvernement de gauche» qui soit «un gouvernement de cohabitation» et travaillera ensuite texte par texte à la recherche de compromis.

Olivier Faure «a toute légitimité à prendre sa place à Matignon», a poussé Patrick Kanner, à la tête des sénateurs PS. «Il a vocation à revendiquer le pouvoir», a aussi estimé François Hollande dans La Tribune Dimanche.

Mais le premier secrétaire du PS doit aussi tenir compte du refus farouche des Insoumis d'accompagner sa stratégie, qualifiée d'«escroquerie».

Les extrêmes seront impossibles à convaincre

Evoquant «la grande tambouille» de «la coalition de tout et n'importe quoi», Jean-Luc Mélenchon a prévenu samedi:

«Nous ne sommes candidats à aucune autre place, sinon à la première pour tout changer»

Tourné vers l'élection suprême, le triple candidat malheureux à la présidentielle rêve d'en provoquer une autre avant 2027, grâce à la motion de destitution que les députés LFI s'apprêtent à déposer.

Avec l'intention affichée de s'appuyer sur la colère sociale pour précipiter les événements, dès mercredi avec le mouvement Bloquons tout, puis avec la mobilisation syndicale du 18 septembre.

Le Rassemblement national pousse lui de toutes ses forces pour de nouvelles législatives anticipées, que le parti à la flamme pense pouvoir gagner cette fois-ci.

«Et tant pis si je ne pourrai peut être pas me représenter», a relevé Marine Le Pen lors de sa rentrée politique dans son fief d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). La cheffe de file de l'extrême droite connaîtra lundi la date de son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés - qui lui vaut depuis fin mars une inéligibilité immédiate qu'elle conteste. Elle a martelé: