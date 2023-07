Un doigt a été envoyé à l'Elysée

Il souffrirait de troubles psychiatriques et a été «pris en charge par les services compétents», précise encore la source auprès de Valeurs Actuelles.

Le doigt en question aurait ensuite été récupéré par un policier dans la nuit, car la présidence aurait voulu que l'affaire reste confidentielle. Contacté par Valeurs Actuelles, l'Elysée n'a pas commenté, mais une source policière et le parquet de Paris ont confirmé qu'une enquête a été ouverte lundi pour «menace de crime ou de délit contre un élu».

«Le doigt a été mis dans un frigo où les policiers posent leurs gamelles. L’Élysée a fait en sorte que ça reste off. Il n’y a aucune trace écrite, rien»

Le service de correspondance de l'Elysée a reçu un courrier peu ragoûtant. Entre le dimanche 9 et le lundi 10 juillet, le personnel a découvert un pli contenant un véritable doigt humain sectionné. L'information, dévoilée par Valeurs Actuelles et reprise par Le Parisien , devait rester ultraconfidentielle. Les deux médias citent une source sécuritaire.

