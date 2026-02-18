pluie modérée
Menace à la bombe: le siège de La France insoumise évacué

Manuel Bompard député LFI
Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumiseImage: Keystone

Le siège de La France insoumise évacué après une «menace à la bombe»

Alors que la mort d'un militant nationaliste secoue la France, le siège du parti de Jean-Luc Mélenchon a dû être évacué à Paris.
18.02.2026, 11:2818.02.2026, 11:56

Le siège national de La France insoumise, situé dans le 10e arrondissement à Paris, a été «évacué suite à une menace à la bombe» mercredi, dans un climat d'extrêmes tensions après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, a annoncé le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur X.

«Le siège national de la France insoumise vient d'être évacué suite à une menace à la bombe. Les services de police sont sur place. L'ensemble des salariés et des militants sont en sécurité», a annoncé Manuel Bompard.

«Il y avait quelques salariés à l'intérieur quand la police est arrivée. Tout le monde a dû sortir»
Manuel Bompèard

Selon une source proche du dossier, une «inspection des locaux pour levée de doute» était en cours dans la matinée.

«Abjectes manoeuvres»

«Un cap est franchi. Ceux qui utilisent le drame et la mort d'un jeune homme pour s'en prendre à la France insoumise doivent cesser leurs abjectes manoeuvres», a aussitôt dénoncé la vice-présidente insoumise de l'Assemblée, Clémence Guetté.

Autre élu et cadre insoumis, Paul Vannier a ciblé les adversaires politiques des Insoumis qui ont fait le lien entre LFI et la mort de Quentin Deranque, affaire dans laquelle un collaborateur parlementaire du député insoumis Raphaël Arnault, cofondateur de la Jeune Garde, a été arrêté.

Militant nationaliste tué à Lyon: un assistant LFI interpellé

«Toutes celles et ceux qui par abjection politicienne dirigent sur LFI leurs calomnies, les Lecornu, Darmanin, Hollande, Bardella et Le Pen sont responsables du déferlement de la violence dont nous sommes les victimes», a-t-il écrit. (jzs/afp)

