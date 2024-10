Le Parlement européen réclame un gros pactole à Jean-Marie Le Pen

Or, entre 2009 et 2018, Jean-Marie Le Pen a été indûment remboursé de dépenses de bulletins d'informations, stylos, cartes de visite, cravates, parapluie, balances de cuisine, horloges de bureau, bracelets connectés, lunettes de réalité virtuelle ou encore de 129 bouteilles de vin , selon un rapport de l'Office européen de lutte antifraude (Olaf).

Cette ligne est destinée à couvrir «les dépenses administratives et de fonctionnement des groupes politiques et du secrétariat des députés non-inscrits» et celles «liées aux activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne».

Poutine fête ses 72 ans et il est plus puissant que jamais

Celui qu'on a si souvent déclaré «mort», «mourant» ou «fini» célèbre son 72e anniversaire ce lundi. Réélu en mars avec une écrasante majorité, Vladimir Poutine régnera sur la Russie jusqu'en 2030. Retour sur le parcours d'un ancien espion que rien, ou presque, ne prédestinait à devenir l'homme fort de Moscou.

Depuis des décennies, dirigeants, médias et diplomates du monde entier ne rêvent que d'une chose. S'immiscer dans les méandres et les recoins de l'indéchiffrable cerveau de Vladimir Poutine. Comprendre ce qui peut bien se tramer derrière ses yeux de glace. Faute de pouvoir lire dans la tête la plus scrutée de la planète, on peut toujours se plonger dans la vie mouvementée du dirigeant russe, qui fête ses 72 ans ce 7 octobre, réélu le 17 mars pour un mandat de six ans supplémentaire.