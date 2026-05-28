beau temps26°
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Manif anti-G7 à Genève: Roger Golay critique le parcours

Roger Golay critique le parcours anti-G7 imposé par Genève.
Elu MCG, ex-gendarme et conseiller national, Roger Golay critique le parcours anti-G7 présenté par la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast.Image: montage watson

Manif anti-G7: «Avec ce parcours Genève se tire une balle dans le pied»

Alors que le Conseil d’Etat genevois défend un parcours limité à la rive droite pour la manifestation anti-G7 du 14 juin, le conseiller national (MCG/GE) et ancien gendarme Roger Golay, critique une stratégie qu’il juge contre-productive et dénonce le sacrifice de quartiers populaires au profit des secteurs les plus luxueux et rentables de la ville.
28.05.2026, 12:0128.05.2026, 12:02
Alessia Barbezat
«Avec un tel parcours, les autorités décisionnelles vont au fiasco assuré»

Sur Facebook, le conseiller national (MCG/GE) Roger Golay estime que le parcours imposé exclusivement sur la rive droite par le Conseil d’Etat pour la manifestation anti-G7 du 14 juin risque d’augmenter les tensions plutôt que de les réduire.

De la casse, il y aura, selon l’ex-président de l'Union du personnel du corps de police (UPCP) . Cet ancien gendarme sait de quoi il parle. Il était présent lors des violentes émeutes anti-G8 qui avaient embrasé la ville de Calvin. Selon le l’élu MGC, un tracé passant par le pont du Mont-Blanc aurait été plus simple à sécuriser.

Roger Golay, vous n’êtes pas très fan du parcours finalement retenu par le gouvernement genevois?
Franchement, je ne le trouve pas très cohérent. Faire remonter des dizaines de milliers de personnes par la rue de la Servette puis l’avenue de France, où il y a déjà énormément de travaux, cela risque surtout de compliquer la tâche des policiers. A mon sens, longer le lac aurait été plus logique et plus simple à sécuriser.

«Là, j’ai un peu l’impression que le gouvernement se tire une balle dans le pied»

Le Conseil d’Etat affirme qu’un passage sur le pont du Mont-Blanc poserait des problèmes de sécurité. Vous n’êtes pas convaincu?
Un pont reste toujours un point sensible si ça bloque d’un côté ou de l’autre. Or, il existe des moyens de sécuriser le passage. En limitant les accès avec des barrages, laissant un couloir pour les véhicules d’urgence et en filtrant le nombre de personnes qui traversent. Avec des barrières «vaubans», tout cela est faisable. Le pont du Mont-Blanc reste évidemment un point sensible, mais on l’a déjà vu accueillir énormément de monde lors des Fêtes de Genève ou de la Lake Parade.

«Il y avait parfois des dizaines de milliers de personnes dessus»

Je vois mal une manifestation entière se mettre à sauter simultanément comme dans un stade de football.

Genève hausse le ton face au No-G7

Pourquoi estimez-vous que le tracé concentré exclusivement sur la rive droite est problématique?
Parce qu’on va faire remonter le cortège dans des quartiers avec un nombre important de rues adjacentes et beaucoup de commerces. Cela demandera une concentration policière bien plus conséquente. Sur les quais, le lac joue un rôle de frontière naturelle. Les manifestants ne peuvent pas partir dans tous les sens, ils restent concentrés sur un axe beaucoup plus facile à surveiller.

«Le vrai point de friction sera le pont du Mont-Blanc, parce que les manifestants veulent le traverser. Si on leur interdit le passage, les tensions commenceront là»

Et ensuite, on les fait remonter dans des rues étroites avec une multitude d’accès secondaires. A mon avis, ce sera plus compliqué à gérer pour les forces de l’ordre.

L’avenue de France est en travaux, ce qui rétrécit l’axe.
Oui. Et pour des casseurs, tout ce matériel peut devenir des projectiles potentiels...

«Cela donne énormément d’opportunités de débordements»

Vous avez aussi le sentiment qu’un quartier populaire comme celui de la Servette est «sacrifié»?
J’ai l’impression qu’on protège surtout les secteurs les plus «sensibles» économiquement. Les boutiques de luxe et les banques se trouvent de l’autre côté du lac, sur la rive gauche.

«Là, on fait passer le cortège dans des quartiers populaires, avec de nombreux petits commerces. On sacrifie un peu cette rive-là»

Pensez-vous que le Conseil d’Etat risque d’attiser les tensions en refusant le parcours du U lacustre réclamé par la coalition No-G7?
Oui, parce qu’une majorité de personnes veut simplement défiler et battre le pavé sur les deux rives. Les black blocs, eux, seront présents quoi qu’il arrive. Environ 1500 casseurs, pour 50 000 à 70 000 personnes qui veulent juste exprimer une opinion. A force de frustrer les manifestants sur cette question du pont du Mont-Blanc, on risque d’attiser les tensions inutilement.

Comprenez-vous malgré tout les craintes et les décisions des autorités genevoises?
Bien sûr. Il n’existe pas de parcours parfait. Mais autant choisir celui dont la configuration naturelle facilite le maintien de l’ordre. Le lac est un allié. Et puis, avec des filtrages et des barrages, on peut très bien limiter le nombre de personnes qui passent sur le pont.

Genève sous pression judiciaire avant le sommet du G7


Vous avez participé à l’encadrement des manifestations anti-G8 à Genève en 2003. Voyez-vous des similitudes?
Oui. En 2003, le cortège lui-même s’était relativement bien déroulé. Les violences étaient surtout arrivées ensuite, lorsque les black blocs s’étaient détachés du reste de la manifestation. C’est pour cela que je pense qu’il faut éviter de créer dès le départ un point de crispation autour du pont du Mont-Blanc.

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
6
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
- Les images du jeu polémique du comité d'Egerkingen
1 / 6
- Les images du jeu polémique du comité d'Egerkingen

En tant que garde-frontière, il fallait, dans le jeu «Islamisation», empêcher les familles musulmanes d'entrer en Suisse. Le médecin étranger, en revanche, est autorisé à entrer en tant que professionnel qualifié.
source: screenshot egerkinger komitee
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé le restaurant le Njørden
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Ces zones d'ombre sur les dons pour Blatten interrogent
Alors que la commission des dons répartit les millions récoltés, une question se pose un an après la catastrophe: les mécanismes de contrôle sont-ils suffisants face à ces montants historiques?
Plus de 72 millions de francs ont été récoltés pour Blatten. L’automne dernier, le montant atteignait encore 68 millions. L’essentiel des dons a été versé en 2025, explique Beda Albrecht. Il préside la commission mise en place l’été dernier par le Conseil d’Etat valaisan pour coordonner la répartition des fonds. «Quelques dons arrivent encore ponctuellement. L’anniversaire de la catastrophe entraînera peut-être de nouveaux versements», indique l’ancien chef du service cantonal des contributions.
L’article