ciel clair10°
DE | FR
burger
International
France

Gauche radicale et extrême droite promettent la censure en France

Gauche radicale et extrême droite promettent la censure en France

La gauche radicale (France insoumise, LFI), l'extrême droite (Rassemblement national) et le Parti communiste ont immédiatement promis vendredi soir, après la reconduction par Emmanuel Macron du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, de censurer le prochain gouvernement.
10.10.2025, 22:4610.10.2025, 22:46

«Un nouveau bras d'honneur aux Français d'un irresponsable ivre de son pouvoir. La France et son peuple sont humiliés», a écrit le coordinateur de LFI Manuel Bompard sur X.

Il précise que la formation de gauche radicale déposerait «une nouvelle motion de destitution du président de la République» et censurerait «immédiatement» le prochain gouvernement.

«Nous proposons dès ce soir aux parlementaires de la gauche de l'hémicycle de signer une motion de censure immédiate et une nouvelle motion de destitution du Président de la République», a précisé le groupe insoumis à l'Assemblée nationale.

«Sans aucun avenir»

Même son de cloche à l'autre bout du spectre politique, où le président du Rassemblement national Jordan Bardella a déclaré que son parti «censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun avenir», en dénonçant «une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français». Position également adoptée par l'allié du RN, Eric Ciotti.

Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre

«Inacceptable entêtement du président. Sans rupture ce sera donc la censure: retour aux urnes!», a pour sa part dit le PCF sur X.

Le PS, dont la position sera décisive pour la survie du gouvernement, a déclaré par l'intermédiaire de son secrétaire général Pierre Jouvet, auprès de l'AFP, qu'il n'y avait «aucun deal» sur une non-censure de Sébastien Lecornu. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles

La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III

1 / 16
La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III

Le président français était l'invité du roi Charles III ce mardi 8 juillet 2025.
source: pool / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
L'Ukraine veut frapper la Russie «à la source de la douleur»
La fin de la guerre en Ukraine étant toujours hors d'atteinte, les discussions entre dirigeants tournent autour de l'approvisionnement de Kiev en armes américaines, et de quel budget allouer à de telles livraisons.
L'Europe doit financer davantage d'achats d'armes américaines en faveur de l'Ukraine faute de pouvoir les fournir elle-même en nombre suffisant, a affirmé mercredi l'ambassadrice ukrainienne auprès de l'Otan.
L’article