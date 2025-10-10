Gauche radicale et extrême droite promettent la censure en France

La gauche radicale (France insoumise, LFI), l'extrême droite (Rassemblement national) et le Parti communiste ont immédiatement promis vendredi soir, après la reconduction par Emmanuel Macron du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, de censurer le prochain gouvernement.

«Un nouveau bras d'honneur aux Français d'un irresponsable ivre de son pouvoir. La France et son peuple sont humiliés», a écrit le coordinateur de LFI Manuel Bompard sur X.

Il précise que la formation de gauche radicale déposerait «une nouvelle motion de destitution du président de la République» et censurerait «immédiatement» le prochain gouvernement.

«Nous proposons dès ce soir aux parlementaires de la gauche de l'hémicycle de signer une motion de censure immédiate et une nouvelle motion de destitution du Président de la République», a précisé le groupe insoumis à l'Assemblée nationale.

«Sans aucun avenir»

Même son de cloche à l'autre bout du spectre politique, où le président du Rassemblement national Jordan Bardella a déclaré que son parti «censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun avenir», en dénonçant «une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français». Position également adoptée par l'allié du RN, Eric Ciotti.

«Inacceptable entêtement du président. Sans rupture ce sera donc la censure: retour aux urnes!», a pour sa part dit le PCF sur X.

Le PS, dont la position sera décisive pour la survie du gouvernement, a déclaré par l'intermédiaire de son secrétaire général Pierre Jouvet, auprès de l'AFP, qu'il n'y avait «aucun deal» sur une non-censure de Sébastien Lecornu. (ats/afp)

