Etats-Unis

Les Etats-Unis enquêtent sur la conduite autonome de Tesla

Les autorités américaines enquêtent sur la conduite autonome de Tesla
La conduite autonome de Tesla serait impliquée dans 58 accidents (image d'illustration).Keystone

Les autorités américaines enquêtent sur la conduite autonome de Tesla

L'option de conduite autonome de Tesla pourrait être liée à des dizaines d'accidents de la circulation aux Etats-Unis. Les autorités ont ouvert une enquête sur cette modalité équipant près de trois millions de véhicules.
10.10.2025, 08:20

L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire portant sur le rôle de l'option de conduite autonome (FSD) de Tesla dans des infractions au code de la route.

«Le Bureau d'enquête sur les défaillances (ODI) lance une évaluation préliminaire pour mesurer l'ampleur, la fréquence et les potentielles conséquences sur la sécurité de réaliser avec le FSD des manoeuvres de conduite constituant des infractions routières», précise la NHTSA dans une notification publiée sur son site internet.

Tesla lance une version moins chère de deux de ses voitures phares

Selon des documents d'accompagnement, cette initiative fait suite au signalement auprès de l'ODI de 44 incidents au cours desquels l'option FSD était engagée lorsque des infractions ont eu lieu, notamment «le franchissement d'un feu rouge ou une circulation à contresens».

Mais des incidents similaires ont été signalés à d'autres organismes, portant le total à 58. Ils ont provoqué quatorze accidents ou incendies, ayant fait vingt-trois blessés mais aucun décès.

Près de 3 millions de véhicules impliqués

Aucune date n'est indiquée concernant ces incidents mais l'enquête s'intéresse à tous les véhicules pour particuliers du groupe d'Austin (Texas): Model S et Model X (2016-2025), Model 3 (2017-2026), Model Y (2020-2026) et le Cybertruck (2023-2026).

Cela représente potentiellement 2 882 566 véhicules de la marque d'Elon Musk, fait savoir la NHTSA, qui avait déjà ouvert une enquête sur le FSD en octobre 2024 après le décès d'un piéton à la suite d'un accident.

Elle enquête aussi sur d'autres incidents routiers impliquant des Tesla – liés notamment au véhicule sans conducteur Robotaxi, lancé en juin à Austin – ou des problèmes techniques (verrouillage inopiné des portières, chute de pièces de carrosserie, etc). (ats)

