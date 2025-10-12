Lecornu a formé son nouveau gouvernement

L’exécutif de Sébastien Lecornu a été dévoilé dimanche soir, mêlant figures politiques confirmées et personnalités issues de la société civile. Ce gouvernement de «mission» vise avant tout à faire adopter le budget et à ramener une stabilité politique après plusieurs semaines de tensions.

Plus de «International»

Le nouveau gouvernement français a été dévoilé dimanche soir par l'Élysée, alliant continuité et renouvellement. Cette équipe remaniée vise à stabiliser une scène politique fragilisée par les récentes tensions.

Le nouveau gouvernement français a été dévoilé dimanche soir: Laurent Nuñez est nommé ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est reconduit à la Justice, tout comme Rachida Dati à la Culture, Roland Lescure à l'Economie, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères et Catherine Vautrin aux Armées.

Edouard Geffray, ex-directeur de l'Enseignement scolaire, succède à l'Education nationale à l'ex-Première ministre Elisabeth Borne, qui sort donc du gouvernement.

Plusieurs personnes de la société civile

Plusieurs personnes de la société civile font aussi leur entrée à l'exécutif. L'ex-PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a été nommé au Travail et la présidente du WWF France Monique Barbut à la Transition écologique.

Annie Genevard est reconduite à l'Agriculture, Serge Papin, ex-PDG de Système U, est nommé aux PME. Manuel Valls remplacé par la députée Horizons Naïma Moutchou aux Outre-mer.

Il s'agit d'un «gouvernement de mission nommé pour donner un budget à la France», a expliqué Sébastien Lecornu peu après l'annonce.

Le LR exclut les ministres LR entrés au gouvernement

Les six ministres LR entrés au gouvernement de Sébastien Lecornu malgré la décision du parti de ne pas y participer sont exclus du parti. Ils «cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes», ont indiqué dimanche Les Républicains dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Les membres LR qui ont accepté d'entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer des Républicains» Les Républicains

Le parti précise que ses instances dirigeantes se réuniront «dans les tous prochains jours pour statuer de manière définitive».

Les six ministres LR sont Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Vincent Jeanbrun (Logement), Philippe Tabarot (Transports), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Francophonie).(tib/ats)