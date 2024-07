La flèche de la cathédrale de Rouen en proie à un incendie

Un début d'incendie a démarré jeudi en début d'après-midi à la cathédrale de Rouen, selon le maire sur les réseaux sociaux.

Sur X, le maire Nicolas Mayer-Rossignol a partagé une photo d'un panache de fumée s'échappant d'un échafaudage qui entoure la flèche.

L'origine du sinistre est inconnue à ce stade, a-t-il précisé sur le réseau social. Les services de secours et d'incendie font état d'une alerte donnée à 12h et de «33 engins engagés et 63 pompiers».

Selon la préfecture de Seine-Maritime jointe par l'AFP, «l'incendie s'est déclaré au sommet de la flèche, qui n'est pas en bois mais en métal, actuellement en travaux pour restauration». Les services de l'Etat ne savent pas à l'heure actuelle si la charpente en bois est touchée.

La cathédrale a été évacuée et un périmètre de sécurité mis en place, selon la préfecture, qui lance un appel à «ne pas se rendre sur place pour laisser les secours travailler».

En milieu d'après-midi, l'incendie était «maîtrisé, mais pas éteint», selon Stéphane Gouezec, directeur départemental du SDIS76, à l'AFP. Le feu a touché essentiellement des plastiques du chantier en cours sur la flèche de la cathédrale.

Le feu ne sera déclaré «éteint» que lorsque les pompiers auront fait «la reconnaissance de tous les points chauds».(mbr/ats)

