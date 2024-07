L'incendie à la cathédrale de Rouen déclaré éteint

Les pompiers devant la cathédrale de Rouen. Keystone

Le feu qui s'est déclaré sur la flèche de la cathédrale de Rouen jeudi matin est désormais éteint. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes de l'incendie, qui seraient très probablement accidentelles.

Un incendie qui s'est déclaré jeudi sur la flèche du XIXe siècle, en cours de réfection, de la cathédrale de Rouen (nord-ouest de la France), a été déclaré éteint en fin d'après-midi par les pompiers.

Aucun dégât majeur n'a été signalé dans l'édifice religieux, dont «l'intérieur a été préservé, notamment les oeuvres», s'est félicitée la ministre française de la Culture, Rachida Dati, venue au chevet de la cathédrale à la demande du président Emmanuel Macron.

Selon la préfecture locale, ce sont les six ouvriers sur place qui ont donné l'alerte et tenté de contrer le départ de feu avant l'intervention des sapeurs-pompiers.

«Bien qu'il se soit déclaré à quelque 120 mètres de haut, l'incendie avait été rapidement maîtrisé, mais il fallait d'abord inspecter tous les points chauds avant de le déclarer officiellement éteint» Un responsable des pompiers, Stéphane Gouezec

Panache de fumée

Sur X, le maire Nicolas Mayer-Rossignol avait partagé jeudi matin une photo d'un panache de fumée s'échappant d'un échafaudage qui entoure la flèche.

Enquête en cours

Une enquête a été lancée pour déterminer les causes de l'incendie, «très probablement accidentelles», selon la justice.

«À l'intérieur de la cathédrale, au droit de la flèche, 28 oeuvres d'art ont été retirées préventivement par des sapeurs-pompiers spécialisés sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France afin de limiter tout risque de détérioration en cas de contact avec des eaux d'extinction» Déclaration des autorités locales

Le feu ne sera déclaré «éteint» que lorsque les pompiers auront fait «la reconnaissance de tous les points chauds».

L'après Notre-Dame

La ministre de la Culture Rashida Dati a rappelé les plans de prévention qui ont été impulsés en France pour sécuriser les cathédrales «propriétés de l'Etat» après l'incendie qui avait ravagé Notre-Dame-de-Paris en 2019.

Selon elle, 66 cathédrales ont bénéficié de ces plans, avec notamment l'installation de colonnes sèches (pour permettre aux pompiers d'utiliser des lances à incendies) et de systèmes de détection d'incendie.

En avril 2019, la célèbre cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco et monument le plus visité d'Europe avec 12 millions de visiteurs par an avant le drame, avait été ravagée par un gigantesque incendie. La flèche de ce symbole de la chrétienté, conçue par l'architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-le-Duc, s'était effondrée sur elle-même, ainsi qu'une partie de sa toiture. (mbr/ats)