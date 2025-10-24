assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
France

Affaire Grégory: pourquoi la grand-tante est convoquée devant la justice

Jacqueline Jacob, 80 ans, sera convoquée par la justice en vue d&#039;une possible mise en examen dans l&#039;affaire du petit Grégory.
L'octogénaire, déjà soupçonnée en 2017, subit sa seconde audition après 41 ans d'une enquête chaotique.Image: Keystone/BFM

Affaire Grégory: pourquoi la grand-tante est convoquée devant la justice

Plus de 40 ans après le meurtre du petit Grégory, qui avait provoqué une forte émotion en France, sa grand-tante est de nouveau entendue par la justice vendredi, soupçonnée d'être l'une des personnes qui a menacé la famille des années durant, une accusation «lunaire», selon sa défense.
24.10.2025, 08:4224.10.2025, 08:42

Jacqueline Jacob, 81 ans, dont l'époux Marcel est un frère de la grand-mère du petit garçon, est interrogée à partir de 10H00 à la Cour d'appel de Dijon, chargée de l'enquête sur l'un des crimes non résolus les plus emblématiques de France.

L'octogénaire, déjà soupçonnée en 2017, subit sa seconde audition après 41 ans d'une enquête chaotique sur l'assassinat de Grégory Villemin, retrouvé noyé pieds et mains liés à l'âge de 4 ans, le 16 octobre 1984, dans une rivière des Vosges (est).

Elle pourrait avoir revendiqué la mort du petit Grégory

A l'issue de cet interrogatoire, elle est susceptible d'être mise en examen pour «association de malfaiteurs criminelle». Déjà en 2017, Jacqueline Jacob avait été poursuivie, cette fois pour «enlèvement et séquestration suivie de mort», et même emprisonnée durant quatre jours. Cette mise en examen avait cependant été annulée en mai 2018, mais pour un simple vice de forme, dans un énième couac de cette laborieuse enquête.

La grand-tante est soupçonnée d'être l'une des personnes - il y en aurait cinq selon une expertise - qui ont menacé pendant des années la famille Villemin. Elle aurait également revendiqué le crime, selon les juges enquêteurs.

La famille Villemin avait reçu des dizaines de lettres et appels anonymes dans les années précédant la mort de Grégory. La réussite du jeune père du garçonnet, Jean-Marie Villemin, vite monté contremaître dans son usine et vivant dans une «belle maison», suscitait les jalousies. Jacqueline Jacob, déléguée syndical CGT, l'aurait traité de «chef de mes couilles» en 1982, selon des témoins.

Nouveau rebondissement autour de la mort du petit Grégory

Les époux Marcel et Jacqueline Jacob ont nié toute haine. Selon l'arrêt du 18 juin dernier ordonnant l'interrogatoire de Jacqueline Jacob, et que l'AFP a pu consulter, des expertises graphologiques datant de 2017, puis stylométriques - qui s'attachent à l'orthographe et les tournures de phrases - de 2021 et 2023, attribuent à Jacqueline Jacob trois courriers anonymes de 1983, dont celui du 4 mars qui menace directement les Villemin. «Je vous ferez votre peau» (sic), y était-il écrit.

Dès le début des investigations, les enquêteurs avaient pointé du doigt la haine farouche entre les Jacob et les Villemin, alimentée par des jalousies. (afp)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
3
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel

Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un garçon de 13 ans inculpé à Besançon après le viol filmé d'un enfant
L'adolescent aurait filmé un rapport sexuel forcé entre deux enfants de 8 et 9 ans et diffusé les images. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.
Un adolescent de 13 ans a été mis en examen à Besançon après le viol d'un enfant de neuf ans, qu'il a filmé et dont il a diffusé les images à des camarades, a-t-on appris jeudi auprès du parquet. Un garçon de huit ans, qui a imposé un rapport sexuel à la victime, est également impliqué dans ces faits mais n'est pas pénalement responsable en raison de son jeune âge, a précisé la justice.
L’article