Ski alpin: Lucas Braathen a failli percuter de plein fouet un skieur

Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle

Lucas Braathen a failli perdre gros lors d'un entraînement de slalom géant, samedi 18 octobre.
21.10.2025, 09:2521.10.2025, 09:40
Sven Papaux
Sven Papaux

Le funambule au double passeport brésilien et norvégien a réussi un sacré numéro d'équilibriste pour éviter le pire. Alors qu'il répétait ses gammes lors d'une manche d'entraînement à Sölden, en Autriche, Lucas Pinheiro Braathen a bien failli voir sa saison fortement compromise.

La faute à un inconscient, la tête en l'air et le chasse neige peu maîtrisé, qui aurait pu briser les rêves olympiques du technicien.

La séquence en vidéo

Vidéo: watson

Le skieur s'est dépêché de relayer plusieurs posts sur son compte Instagram, arguant qu'il avait vu défiler «son rêve olympique, sa saison entière et notre santé à tous les deux». Dans une autre publication, il présentait les séquelles sur son ski, ou plutôt la plaque sous la fixation. Et cette légende avec:

«Pour avoir une idée de l'impact des collisions de ce type. C'est du pur métal. A 5 centimètres près, c'était ma jambe»
Lucas Braathen a bien failli y laisser une jambe lors d&#039;un entraînement de géant.
Image: Instagram

La mésaventure du skieur de 25 ans rappelle celle de l'ex skieuse autrichienne Michael Dorfmeister, qui avait goûté à une presque collision avec un pisteur aux fraises. Les dieux ont préservé la santé de la descendeuse autrichienne alors qu'elle avalait à toute allure la descente de Saint-Moritz, en 2006. Un drame évité, de peu, avec une pensée émue pour la Française Régine Cavagnoud, morte le 29 octobre 2001 lors d'un entraînement à Pitztal.

Vidéo: YouTube/babunski

Plus de peur que de mal pour Lucas Pinheiro Braathen. Il sera bel et bien au départ du slalom géant de Sölden, dimanche 26 octobre, pour enflammer le public massé dans la raquette d'arrivée du glacier du Rettenbach.

Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
