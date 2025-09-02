en partie ensoleillé18°
Charlotte Arnould: Gérard Depardieu renvoyé en procès pour viols

L&#039;acteur Gérard Depardieu arrive à son procès pour les agressions sexuelles présumées de deux femmes sur un plateau de tournage en 2021, jeudi 27 mars 2025 à Paris.
Gérard Depardieu évoque de son côté une relation consentie avec la comédienne,Keystone

Gérard Depardieu renvoyé en procès pour viols

Déjà condamné mi-mai pour l'agression de deux femmes sur un tournage, l'acteur de 76 ans est renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.
02.09.2025, 12:5702.09.2025, 17:16
Plus de «International»

Une juge d'instruction française a ordonné le renvoi devant la cour criminelle de Paris de l'acteur Gérard Depardieu, 76 ans, pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, révèlent des sources proches du dossier.

«C'est énorme. Je suis soulagée», a salué sur Instagram la comédienne, qui avait porté plainte en 2018, quelques jours après les faits qu'elle dénonce.

epa11985389 French actor Charlotte Arnould (C) looks on at the Paris courthouse on the day of Gerard Depardieu&#039;s trial in Paris, France, 24 March 2025. French actor Depardieu stands trial over ch ...
Charlotte ArnouldKeystone

Le monstre sacré du cinéma français, qui évoque une relation consentie avec la comédienne, a déjà été condamné mi-mai à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage des Volets verts en 2021, condamnation dont il a fait appel. (jzs/afp)

