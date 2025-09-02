Gérard Depardieu renvoyé en procès pour viols

Gérard Depardieu évoque de son côté une relation consentie avec la comédienne,Keystone
Déjà condamné mi-mai pour l'agression de deux femmes sur un tournage, l'acteur de 76 ans est renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.
02.09.2025, 12:5702.09.2025, 17:16
Une juge d'instruction française a ordonné le renvoi devant la cour criminelle de Paris de l'acteur Gérard Depardieu, 76 ans, pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, révèlent des sources proches du dossier.
«C'est énorme. Je suis soulagée», a salué sur Instagram la comédienne, qui avait porté plainte en 2018, quelques jours après les faits qu'elle dénonce.
Charlotte ArnouldKeystone
Le monstre sacré du cinéma français, qui évoque une relation consentie avec la comédienne, a déjà été condamné mi-mai à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage des Volets verts en 2021, condamnation dont il a fait appel. (jzs/afp)
L'actu internationale jour et nuit
Un tripotage de fesses indigne l'Italie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Un puissant tremblement de terre a frappé l'est du pays. «Le nombre de personnes touchées pourrait atteindre presque des centaines de milliers», prévient un coordinateur de l'ONU à Genève.
Le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan a fait plus de 1400 morts et plus de 3100 blessés, d'après un bilan officiel actualisé mardi, l'un des plus lourds des dernières décennies dans le pays, parmi les plus pauvres au monde.